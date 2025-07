Para lutar contra um rival do nível de Marc Márquez, além de ser rápido, você não pode cometer erros e, neste fim de semana, Alex Márquez, segundo na classificação geral da MotoGP, não conseguiu marcar um único ponto, perdeu a largada da sprint e caiu na corrida de domingo, derrubando também Joan Mir, que não teve sorte alguma.

"Foi um erro, provavelmente não era o lugar certo para o que eu fiz", explicou Álex, abatido, no domingo. "Eu não queria ultrapassá-lo, não era minha intenção, mas eu queria saber se aquele era um ponto de ultrapassagem", explicou.

Logo após o acidente ele já pediu desculpas a Mir, com quem trocou algumas palavras discretas na pista, mas ele quis estender o pedido à equipe: "Quero pedir desculpas à equipe, porque eu não estava como de costume, perdi um pouco o foco", admitiu.

"Provavelmente eu estava muito agitado e é importante não cometer erros como os de hoje. Tenho que trabalhar nisso", continuou o piloto espanhol.

Em termos de campeonato, Álex continua em segundo lugar no geral com 261 pontos, agora 48 pontos à frente de Pecco Bagnaia em terceiro, mas a um mundo de distância do líder, Marc, que está definitivamente se distanciando depois de completar as primeiras 12 paradas do calendário.

"É impossível alcançar os 120 pontos de Marc, meu objetivo continua o mesmo. Estamos em uma posição que não nos afetaria e agora o objetivo deve ser o de nos recuperarmos bem da lesão", lembrando que há 20 dias ele foi submetido a uma cirurgia para a fratura de um dedo da mão esquerda.

