Os próximos dois finais de semana são cruciais para as montadoras da MotoGP, com a revisão do sistema de concessões marcado para após o GP da República Tcheca, que marca a pausa de verão da categoria. E este momento será fundamental para a Aprilia, que precisa marcar pelo menos 26 pontos nas duas próximas etapas para não se juntar às japonesas no nível mais baixo das concessões.

O atual sistema de concessões da MotoGP tem dois prazos que determinam o nível que as fabricantes terão nos seis meses seguintes. Um deles ocorre no final da temporada de 2025, enquanto o outro ocorre pouco antes das férias anuais de verão, o que faz do GP da República Tcheca, no próximo fim de semana, o ponto de corte.

A Ducati é a marca com menos concessões graças ao seu domínio contínuo. A italiana está na categoria "A". KTM e a Aprilia estão na "C", de terceiro nível, enquanto as fabricantes japonesas, Honda e Yamaha, têm concessões totalmente abertas na categoria "D". Isso significa que elas podem fazer testes ilimitados com seus pilotos titulares, mais pneus e motores abertos. Aqueles acima da categoria "D" têm seus motores lacrados.

Mesmo com o GP da Alemanha deste fim de semana antes da visita da MotoGP à República Tcheca, já está claro que a única fabricante cuja categoria de concessões pode mudar na segunda metade do ano é a Aprilia.

A equipe italiana precisa conquistar um total de 26 pontos neste fim de semana em Sachsenring e no próximo, em Brno, para permanecer na categoria 'C'. Se não conseguir isso, cairá para a "D".

As concessões na categoria "D" permitiriam que a equipe se esforçasse mais no desenvolvimento de seu desafiante RS-GP de 2025, portanto, há um argumento de que cair da categoria "C" para a "D" não seria ruim. Para uma equipe que não está na disputa realista por nenhum campeonato nesta temporada, isso poderia ser particularmente atraente.

No entanto, a posição oficial da Aprilia difere dessa linha de pensamento, com o chefe da equipe, Paolo Bonora, esperando eventualmente subir para a categoria "B", ou mesmo "A".

"Antes da pausa de verão, estamos a 26 pontos de permanecer na categoria de concessões 'C'", disse Bonora, cuja equipe está em segundo lugar na classificação dos construtores de 2025. "Obviamente, compensamos [nosso mau início de temporada] nas últimas corridas, mostrando que a moto continua a se desenvolver e que a adaptação de Marco Bezzecchi melhora corrida após corrida".

"Estamos trabalhando para permanecer na categoria 'C', porque nossa ambição é continuar crescendo e progredindo também nas categorias superiores. Esperamos continuar melhorando em Sachsenring, apesar de nunca ter sido um dos circuitos mais favoráveis para a Aprilia, e confirmar a tendência das últimas corridas, tanto aqui quanto em Brno, na próxima semana".

A Aprilia esteve perto de cair para a categoria 'D' no ponto de corte anterior, no final da temporada de 2024.

