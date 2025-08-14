Líder disparado do Mundial de MotoGP, Marc Márquez entra na segunda metade da temporada com a intenção de controlar seu desejo de vitória. Porém, o espanhol vai neste fim de semana para uma das únicas pistas onde ainda não venceu: o Red Bull Ring.

Em 12 etapas disputadas até aqui na temporada 2025, Márquez soma impressionantes oito vitórias consecutivas (sprint + GP), incluindo as últimas cinco consecutivas. Com isso, o espanhol foi para a pausa de verão com 120 pontos de vantagem sobre seu rival mais próximo: seu irmão, Álex Márquez.

Com 10 GPs até o fim da temporada, Márquez tem uma vantagem no Mundial (120 pontos), de mais de três etapas para Álex, o que lhe permite atacar as corridas restantes com tranquilidade, por mais que isso não case bem com sua personalidade.

Para coroar, Márquez terá que aplicar essa filosofia neste fim de semana, em uma pista onde ainda não possui nenhuma vitória: o Red Bull Ring. Mas, como o próprio ressalta, as coisas podem ser diferentes, já que agora é piloto Ducati.

"Sempre perdi aqui para uma Ducati, mas agora estou pilotando uma. "Espero que eu possa lutar pela vitória, vou tentar, mas sem enlouquecer. 120 pontos à frente pesam mais do que uma simples vitória, e esses pontos também precisam ser administrados" , argumentou Márquez, que insistiu em manter o perfil discreto que adotou desde que começou sua carreira com a marca italiana.

"Encontramos um pouco mais de velocidade, e isso me dá confiança. Tentarei voltar a essa sensação depois desse intervalo. Rivais? Todos os pilotos são rápidos, mas tentaremos nos concentrar em nós mesmos. Esse título só escapa de mim se eu não o administrar bem" , acrescentou o piloto.

Marc Márquez, Panigale V4 S, Parque Balaton Foto de: Ducati Corse

A liderança de mais de três GPs faz com que a maioria dos fãs, assim como os membros do paddock, façam apostas sobre quando ele comemorará seu sétimo título na MotoGP. "Estou obcecado por vencer, mas também não tenho pressa. Não me importa quando. É claro que quero que seja o mais rápido possível, mas não quero apressar as coisas. Não quero colocar em risco a possibilidade de ganhar um Campeonato Mundial".

"Tenho de controlar meu desejo, controlar meu orgulho, às vezes engoli-lo e digeri-lo bem. Sempre que vamos para a pista, e ainda mais vindo de onde viemos - cinco dobradinhas seguidas -, você tenta vencer. Mas haverá grandes prêmios em que você terá de entender que não pode vencer", disse Márquez, antes de concluir:"É nesse momento que marcar 20 pontos, 16, ou até menos, será melhor do que cair".

