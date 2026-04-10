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MotoGP: Ser dupla de Márquez seria "realização de um sonho", admite Acosta

Piloto da KTM está pronto para transferência para a Ducati

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta admitiu que se juntar a Marc Márquez na MotoGP seria um “sonho que se torna realidade”.

Leia também:

O piloto da KTM está pronto para uma transferência para a Ducati em 2027, primeiro ano do novo regulamento da categoria, com motos de 850cc. O espanhol substituirá Francesco Bagnaia, cujo desempenho tem deixado a desejar na equipe de fábrica. 

Embora o acordo tenha sido fechado antes do início da temporada, conforme noticiado pelo Motorsport.com em fevereiro, a ausência de um acordo comercial entre os fabricantes e a MotoGP para 2027 impediu a Ducati de fazer um anúncio formal.

Até agora, Acosta manteve sigilo sobre seu futuro na MotoGP, concentrando-se, em vez disso, na tarefa imediata e em seus compromissos atuais com a KTM, que o apoiou desde seus primeiros dias no motociclismo.

Mas antes do GP dos Estados Unidos do mês passado, o ídolo de Acosta, Kevin Schwantz, fez um comentário intrigante, sugerindo que a parceria entre o piloto de 21 anos e o veterano Márquez criaria um “time dos sonhos”, mesmo sem mencionar explicitamente a Ducati.

Quando esse comentário foi apresentado a Acosta, o espanhol disse que adoraria tal oportunidade, assim como qualquer outro piloto no grid, embora seu comentário não estivesse no contexto de uma possível mudança para a Ducati.

“O tempo dirá. Não sei quanto a ele, mas para mim, com certeza. Não é todo dia que você consegue ficar do outro lado da parede do pit ao lado de um nove vezes campeão mundial [aqui, leva-se em consideração títulos da base] – ou quantos títulos ele tiver até lá”, disse Acosta. “Para mim, seria definitivamente um sonho que se tornaria realidade". 

“Acho que boa parte das pessoas neste paddock, exceto talvez seu irmão [Alex Márquez], pagariam para passar um ano – ou quantos – ao lado de Marc como companheiro de equipe. Por que eu não faria isso?”, continuou. 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

Acosta teve um início forte na temporada de 2026 e tem sido o único capaz de desafiar consistentemente as dominantes Aprilias nas primeiras etapas. Às vésperas da prova deste mês em Jerez, ocupa uma sólida terceira posição no campeonato, atrás de Marco Bezzecchi e Jorge Martín, mas à frente das Ducatis de Fabio di Giannantonio e Márquez.

Em declarações no início de março, Márquez descreveu Acosta como “especial” e o talento que mais se destaca entre a nova safra de pilotos que ingressaram na MotoGP.

“Acosta é o líder da geração mais jovem. Ele é especial”, disse o atual campeão à emissora de rádio espanhola Onda Cero. “Mas a rivalidade só se forma de verdade quando você chega às últimas corridas e luta pelo título. Espero competir com Pedro Acosta por muitas outras corridas, porque ele é a referência da geração mais jovem e será um dos pilotos que definirão uma era da MotoGP”. 

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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