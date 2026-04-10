MotoGP: Ser dupla de Márquez seria "realização de um sonho", admite Acosta

Pedro Acosta admitiu que se juntar a Marc Márquez na MotoGP seria um “sonho que se torna realidade”.

O piloto da KTM está pronto para uma transferência para a Ducati em 2027, primeiro ano do novo regulamento da categoria, com motos de 850cc. O espanhol substituirá Francesco Bagnaia, cujo desempenho tem deixado a desejar na equipe de fábrica.

Embora o acordo tenha sido fechado antes do início da temporada, conforme noticiado pelo Motorsport.com em fevereiro, a ausência de um acordo comercial entre os fabricantes e a MotoGP para 2027 impediu a Ducati de fazer um anúncio formal.

Até agora, Acosta manteve sigilo sobre seu futuro na MotoGP, concentrando-se, em vez disso, na tarefa imediata e em seus compromissos atuais com a KTM, que o apoiou desde seus primeiros dias no motociclismo.

Mas antes do GP dos Estados Unidos do mês passado, o ídolo de Acosta, Kevin Schwantz, fez um comentário intrigante, sugerindo que a parceria entre o piloto de 21 anos e o veterano Márquez criaria um “time dos sonhos”, mesmo sem mencionar explicitamente a Ducati.

Quando esse comentário foi apresentado a Acosta, o espanhol disse que adoraria tal oportunidade, assim como qualquer outro piloto no grid, embora seu comentário não estivesse no contexto de uma possível mudança para a Ducati.

“O tempo dirá. Não sei quanto a ele, mas para mim, com certeza. Não é todo dia que você consegue ficar do outro lado da parede do pit ao lado de um nove vezes campeão mundial [aqui, leva-se em consideração títulos da base] – ou quantos títulos ele tiver até lá”, disse Acosta. “Para mim, seria definitivamente um sonho que se tornaria realidade".

“Acho que boa parte das pessoas neste paddock, exceto talvez seu irmão [Alex Márquez], pagariam para passar um ano – ou quantos – ao lado de Marc como companheiro de equipe. Por que eu não faria isso?”, continuou.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

Acosta teve um início forte na temporada de 2026 e tem sido o único capaz de desafiar consistentemente as dominantes Aprilias nas primeiras etapas. Às vésperas da prova deste mês em Jerez, ocupa uma sólida terceira posição no campeonato, atrás de Marco Bezzecchi e Jorge Martín, mas à frente das Ducatis de Fabio di Giannantonio e Márquez.

Em declarações no início de março, Márquez descreveu Acosta como “especial” e o talento que mais se destaca entre a nova safra de pilotos que ingressaram na MotoGP.

“Acosta é o líder da geração mais jovem. Ele é especial”, disse o atual campeão à emissora de rádio espanhola Onda Cero. “Mas a rivalidade só se forma de verdade quando você chega às últimas corridas e luta pelo título. Espero competir com Pedro Acosta por muitas outras corridas, porque ele é a referência da geração mais jovem e será um dos pilotos que definirão uma era da MotoGP”.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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