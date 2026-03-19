O GP da Tailândia trouxe um cenário interessante para a disputa da MotoGP em 2026. Enquanto muitos esperavam uma repetição de 2025, com Marc Márquez e a Ducati sobrando, a marca italiana teve uma performance tímida, comparado ao domínio da Aprilia e a surpresa da KTM com Pedro Acosta. E, para Álex Márquez, os sinais da melhora das rivais já estavam ali no ano passado.

Com Márquez tomando uma punição que lhe custou a vitória na sprint e um abandono na corrida principal, o piloto melhor posicionado da Ducati após a primeira etapa do ano é Fabio di Giannantonio, mas apenas na sétima posição, com basicamente um terço dos pontos do líder Acosta.

Enquanto o espanhol foi o único destaque real da KTM, com seu companheiro de equipe, Brad Binder, em sétimo na corrida, a Aprilia mostrou um ritmo dominante, colocando seus quatro pilotos no top 5, com a exceção sendo Acosta.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com no paddock de Goiânia, Álex Márquez fez uma análise do cenário competitivo da categoria, apontando que os sinais de melhora das rivais da Ducati já estavam apresentados ainda no ano passado.

"Acredito que as regras, com todas as disputas e afins, tiveram como objetivo principal dar concessões aos outros, limitar mais a Ducati e promover maior igualdade. É algo justo, mas é verdade que, como vimos no ano passado, a Aprilia foi muito forte no final da temporada e demonstrou um bom desempenho".

"A KTM, creio que não merecia o que as pessoas falavam no ano passado. Eles estavam passando por uma situação financeira crítica e, de certa forma, eram subestimados naquela época, mas mostraram nos últimos anos que são uma grande montadora e podem estar lá. Acho que eles têm ótimos profissionais e engenheiros".

Agora, a questão é: como que a Ducati pode resolver esse problema e garantir mais um ano de domínio? Para Álex, a resposta está na agilidade: "Então, será interessante ver como a Ducati vai reagir agora e o quão rápido podemos fazer isso".

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