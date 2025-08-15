Jack Miller e Miguel Oliveira estão sendo solicitados a esperar mais tempo antes que seja tomada uma decisão final sobre qual deles manterá sua vaga na Pramac Yamaha na próxima temporada da MotoGP.

Com a confirmação de Toprak Razgatlioglu em junho como um dos pilotos da equipe satélite para 2026, ficou claro há algum tempo que pelo menos um dos pilotos, Miller ou Oliveira, terá de encontrar uma alternativa para a próxima temporada.

Miller disse logo após o anúncio que "não estava estressado" com o que alguns anunciaram como um 'tiroteio' entre ele e seu companheiro de equipe português. Mas quase dois meses depois, antes do GP da Áustria deste fim de semana, ele admitiu que esperava que uma decisão fosse tomada em breve.

O australiano disse que a data prevista para uma decisão foi adiada mais de uma vez. "Primeiro foi antes das férias de verão [pausa de meio de temporada], depois foi após as férias de verão e, aos poucos, está sendo adiada um pouco mais. Por que estamos adiando, eu não sei. Mas espero que algo seja lançado em breve".

"Tenho tentado conversar, fazer contato, tentar entender qual é a minha situação no momento. Ainda não há nada na mesa... só estou esperando. [Vou jogar] o jogo da espera; ficarei por aqui".

Jack Miller, Pramac Racing Foto de: Alexander Trienitz

Considerado o mais provável dos dois a manter sua vaga, Miller reafirmou seu entusiasmo pelo projeto: "Eu quero estar aqui, quero estar com a Yamaha. Adoro esse projeto, adoro trabalhar com a Yamaha e gosto de todo o ambiente. Adoro meu chefe de equipe. Estou muito, muito feliz onde estou. Sinto que posso ir mais longe, melhorar e fazer mais".

"Eles estão muito felizes comigo e já liguei várias vezes para perguntar se há algo mais que eu possa fazer, ou de forma diferente, ou qualquer outra coisa. Tentarei fazer o que puder. Como eu disse, é apenas um jogo de espera e estou tentando ser... estou sendo o mais paciente possível nessas circunstâncias, com certeza. Obviamente, outras oportunidades estão começando a aparecer".

Oliveira, por sua vez, disse que não estava buscando ativamente atualizações durante as férias de verão e que continuaria a se concentrar em sua própria pilotagem.

"Não conversamos", disse o piloto que venceu o GP da Estíria de 2020 no mesmo circuito de Spielberg que sediará a ação deste fim de semana. "Espero que saibamos em breve. Quando soubermos de algo, vocês [a imprensa] também saberão. O objetivo parece ser [esperar] mais duas corridas para que eles tomem uma decisão".

Miguel Oliveira, Pramac Racing Foto de: Pramac Racing

"Meu principal objetivo é continuar fazendo o melhor que posso para mim, em primeiro lugar, e depois tentar trazer alguns bons resultados nessas duas corridas. E me colocar na melhor posição possível para ser competitivo".

"Meu foco real não é tanto, como se poderia pensar, em ficar ou não ficar [com a equipe]. Estou me concentrando no meu ponto mais fraco com a moto, que é a fase de frenagem. Eu estava progredindo muito bem, mas 'bati em um muro' em Sachsenring e Brno. A frenagem é a área em que perco tempo e quero consertar isso. O desempenho e os resultados virão como consequência disso", concluiu.

