Mudança de ares! Gunther Steiner, ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, concluiu a compra da equipe Tech3 da MotoGP.

Fontes próximas às duas partes estimam que a aquisição tenha acontecido pelo valor aproximado de 20 milhões de euros, cerca de R$128 milhões. Esse será o primeiro grande movimento da categoria após a aquisição da Dorna pela Liberty Media, a detentora dos direitos da F1.

Steiner se tornou uma das figuras mais carismáticas do paddock da principal categoria do automobilismo nos últimos anos. O engenheiro italiano de 60 anos, que já fez várias aparições na MotoGP nos últimos dois anos, foi substituído do comando da Haas por Ayao Komatsu após o dono da equipe, Gene Haas, não ter renovado seu contrato.

Steiner não está sozinho nesse projeto ambicioso. Embora tenha recebido ofertas de apoio de vários fundos, o Motorsport.com apurou que grande parte do capital virá da empresa Apex, que administra investimentos de cerca de 100 grandes esportistas.

Entre aqueles que fazem ou fizeram parte da companhia, destacam-se nomes como Lando Norris, embora o Motorsport.com saiba que há outros membros ilustres do atual grid da F1 que também investiram na empresa, mas que preferem não tornar isso público. Uma das ações mais significativas da Apex foi contribuir para a compra de uma participação de 20% na Alpine.

Guenther Steiner, junto com Paolo Campinoti, proprietário da Pramac Racing, e Dan Rossomondo, diretor comercial da Dorna, em uma visita ao paddock da MotoGP este ano. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Hervé Poncharal admitiu há muito tempo estar em contato com vários candidatos interessados em assumir a Tech3. Em particular, ele se referiu a Steiner em várias ocasiões. "Há um nome que está sendo divulgado na mídia: Guenther Steiner. E sim, nós conversamos com ele, ele é muito amigável e direto e eu gosto muito disso. Ele tem muita experiência no automobilismo [...].

Ele poderia vir como investidor, parceiro, acionista minoritário, ajudando com patrocínio", reconheceu o francês no início do mês passado, na preparação para o GP de Aragón.

Do ponto de vista operacional e logístico, o Motorsport.com entende que há um compromisso de manter a equipe, os pilotos e a sede da Tech 3 na França. Quanto ao papel de Poncharal, é provável que o executivo francês passe o cargo a Steiner gradualmente, para que o ex-chefe da Haas possa se familiarizar com uma realidade diferente daquela a que estava acostumado na F1.

Espera-se que a experiência, o carisma e a influência de Steiner, que tem uma enorme base de fãs devido ao personagem tão bem retratado em "Drive to Survive", sirvam para atrair novos públicos.

A compra da Tech3 ocorre em um momento de incerteza quanto ao futuro da KTM na categoria. A fabricante austríaca, fornecedora dos protótipos pilotados por Maverick Viñales e Enea Bastianini nesta temporada, passou por um período turbulento em termos financeiros, do qual começou a sair graças à intervenção da Bajaj. A gigante indiana assumiu o controle da KTM há alguns meses, depois de pagar cerca de 800 milhões de euros.

Hervé Poncharal e seu parceiro e engenheiro de equipe, Guy Coulon, em uma foto de arquivo. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Os contratos de Viñales e Bastianini os vinculam diretamente à empresa sediada em Mattighofen, portanto, essa venda não deve colocá-los em apuros. De qualquer forma, a KTM reiterou seu compromisso com o campeonato até 2026, portanto, o novo proprietário poderá contar com essas duas RC16s também na próxima temporada.

É em 2027 que os contratos atuais das equipes com a Dorna expiram e é a partir daí que as estruturas satélites poderão renegociar seus acordos ou mudar de fornecedor. Supõe-se que Steiner tenha conseguido obter algumas garantias dos promotores do Campeonato Mundial para manter os dois assentos da Tech3 além de 2026.

A percepção do Campeonato Mundial de MotoGP mudou muito desde que a Liberty Media tornou pública sua intenção de assumir as rédeas. Todas as equipes satélites receberam ofertas de empresas, fundos de investimento ou indivíduos ricos para assumir o controle parcial ou total.

Uma das que chegaram perto no ano passado foi a venda da Gresini para Andrew Fox, proprietário do Linfox Group, uma das maiores empresas de transporte da Austrália, que também é proprietária do circuito de Phillip Island. Embora várias conversas parecessem estar progredindo bem, Nadia Padovani, a viúva de Fausto Gresini, o fundador da equipe, optou por não vender.

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!