Enquanto Hervé Poncharal reafirma que tem um plano B para o futuro da equipe Tech3 na MotoGP, o ex-chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, confirmou seu interesse em adquirir o time satélite da KTM, com as discussões em andamento para um potencial investimento.

No início de junho, Poncharal confirmou os rumores de conversas com Steiner: "Sim, estamos conversando com Steiner, que é muito simpático. Ele é muito direto e eu também gosto muito disso. Ele tem muita experiência no automobilismo", revelou o chefe da Tech3, que admitiu estar explorando vários caminhos para garantir o futuro de sua equipe na MotoGP.

Fundada em 1989, a equipe desfruta de uma excelente reputação no paddock da MotoGP, graças aos seus resultados (um título de 250cc, vitórias na MotoGP) e também à aura de seu proprietário, presidente de longa data da IRTA, a associação das equipes. No entanto, aos 68 anos de idade e agora parceiro da KTM, cuja situação financeira é, no mínimo, instável, Hervé Poncharal não está deixando nada ao acaso.

Entrevistado pelo site oficial da MotoGP, o francês disse : "Um capítulo totalmente novo será aberto a partir de 2027, com novos regulamentos técnicos. Para uma marca como a minha, uma equipe de MotoGP, é muito importante garantir o futuro. Como disse Winston Churchill, governar é planejar com antecedência".

"Atualmente, tenho um acordo muito bom, mas se essa organização não puder permanecer a mesma para o período de 2027-2031, tenho que preparar o que é conhecido como Plano B", acrescentou Poncharal, destacando seu desejo de salvaguardar o que foi construído ao longo de mais de 35 anos.

"Estou tentando garantir que ainda estaremos aqui em 2027-2031, espero que com o nome Tech3, com minha base, minha equipe e diferentes investidores, simplesmente para garantir a segurança das coisas".

Steiner está pronto para explorar possíveis oportunidades

Nessas discussões com possíveis investidores, Steiner desempenha um papel central. Respondendo às perguntas do Canal+ sobre o assunto, o italiano confirmou seu interesse na MotoGP, após uma visita a Silverstone, bem como as discussões em andamento para determinar a situação da Tech3.

"Estou analisando o assunto", admitiu o ex-chefe da Haas, que já ocupou vários outros cargos no mundo do automobilismo. "Falei com algumas pessoas. É um esporte muito legal, muito interessante, eu sempre gostei. Falei com [pessoas] e conheci Hervé, um cara muito legal, que eu não conhecia. Ele tem muita experiência na MotoGP, está na equipe desde sempre - talvez até antes de a MotoGP ser criada! [risos]".

Há muito tempo associada à Yamaha, a equipe Tech3 tem usado KTMs na MotoGP desde 2019. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Tivemos uma boa conversa sobre isso, ele explicou bem o que está acontecendo, então estabelecemos um bom relacionamento. Mas não sei se haverá uma oportunidade. Se houver, vou dar uma olhada, mas nada foi decidido ainda", acrescentou Steiner.

O ex-chefe da Haas diz que não planeja assumir a gestão ativa da equipe. " Ainda não sei qual seria o meu papel, mas seria de investimento ou algo do gênero", apontou.

E ele garante que não há pressa, mas que as coisas terão tempo de ficar mais claras nos próximos meses: "Não tenho pressa, não há prazo. Se acontecer, tudo bem, e se não acontecer, tudo bem também. Estou muito feliz onde estou, mas estou trabalhando para isso. Espero saber mais até o final do ano, pelo menos se vai acontecer ou não".

