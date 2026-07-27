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MotoGP: Steiner rejeita "bagagem velha" de Binder na Tech3 em 2027

CEO do time satélite da KTM explicou ser necessário um "começo do zero"

Olivia Nogueira
Publicado:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

O mercado de pilotos da MotoGP passa por mudanças importantes em 2027 e agora foi a vez de Guenther Steiner, CEO da Tech3, se manifestar sobre os planos para o futuro de sua equipe. Para o empresário italiano, Brad Binder, titular do time de fábrica da KTM, não deve ser acolhido em sua equipe no ano que vem. 

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Atual 13º colocado entre pilotos, Binder está ligado à KTM desde 2015, quando venceu a Moto3. O sul-africano estreou na MotoGP em 2020, já na equipe de fábrica, porém, com a chegada de Fabio Di Giannantonio e Álex Márquez, perderá a vaga no ano que vem e não se sabe com certeza qual será seu futuro. 

Diante desse cenário, a ida para o time satélite parecia ser uma possibilidade, no entanto, Steiner esclareceu ser contra a ideia, defendendo um "recomeço" para a Tech3 em 2027: "Há uma longa história  aqui e, de certa forma, às vezes você precisa começar do zero, para não carregar muita bagagem do passado. Falamos muito sobre essas situações difíceis e, no fim, precisamos ser o que eu chamo de uma ‘equipe feliz'", disse antes do início das férias da categoria. 

"Não queremos nenhuma ‘bagagem velha’. Queremos recomeçar do zero, então talvez isso não combine com as pessoas que foram associadas do grupo, não apenas com a Tech3 e a KTM, mas com o grupo, por muito tempo, pois você sempre volta para como as coisas eram no passado", acrescentou. 

A Tech3 ainda não anunciou sua dupla de 2027 e, segundo Steiner, deve-se chegar a uma decisão "logo". O CEO também revelou que Manu González e Senna Agius, dupla da Intact na Moto2, "são seus candidatos", mas ponderou ainda querer apenas um estreante, tendo em vista Luca Marini como uma opção de piloto experiente, segundo reportado pelo portal The Race

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