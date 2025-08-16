É raro ver Casey Stoner, campeão da MotoGP em 2007, no paddock, mas quando aparece, não mede suas palavras. Em uma reunião com a mídia no Red Bull Ring, o australiano elogiou bastante Marc Márquez, com quem é frequentemente comparado em termos de talento puro.

"Com o antigo Marc, eu poderia ter tido a chance de vencê-lo, mas [agora] ele tem algo a mais", disse Stoner, que defendeu a 'antiga maneira de pilotar', sem todos os auxílios eletrônicos que foram introduzidos nos últimos tempos. "Marc sabe como pilotar uma moto sem todos esses controles, porque ele tem lembranças e sentimentos do passado. Acho que é a mesma coisa com Dani Pedrosa: ele pode pilotar como convidado e ser rápido", acrescentou Stoner, que também fez referência ao momento delicado de Pecco Bagnaia do outro lado da garagem da equipe Ducati.

"Quando você tem alguém como Marc, que chega e faz coisas que você não espera, é definitivamente difícil de aceitar. Mas acho que não é apenas Bagnaia que tem problemas com Marc, mas todo o grid. Antes, todos os pilotos tinham a chance de vencer, mas agora ninguém sente que tem muita chance, exceto em uma corrida estranha como Le Mans", refletiu Stoner, que destacou o histórico do catalão e seu período de aprendizado com motos muito mais simples do que as atuais.

"Hoje, tudo se resume a girar o acelerador e deixar que os engenheiros façam todo o resto. Marc, por outro lado, sabe onde se posicionar, quando abrir o acelerador e como cuidar dos pneus. Mesmo que a eletrônica mascare muitos problemas, você pode se antecipar e tirar um pouco mais proveito disso do que os outros", disse o australiano.

Sua aparição na Áustria coincide com a introdução do controle de estabilidade, nova ferramenta fornecida pela Marelli, a fornecedora das unidades de controle usadas pelos protótipos da categoria rainha, que visa aumentar a segurança e limitar as colisões resultantes de uma perda repentina de aderência traseira. Para Stoner, isso é uma aberração.

"Você tem quase 300 cavalos de potência, pode acelerá-la ao máximo e está tudo bem. Os melhores pilotos pilotam as motos mais fáceis de pilotar. E eu não estou interessado nisso, não gosto disso. Quando eu era um piloto de testes, fui impedido de usar a embreagem na entrada da curva porque isso confundia o sistema", explicou.

"Acho que temos os acidentes mais graves de todos os tempos na MotoGP. Com tanta eletrônica, os pilotos perdem o medo da traseira da moto, mas quanto mais "segura" for a traseira, menos segura será a dianteira. O esporte não é mais seguro agora do que era antes", disse Stoner, que também é contra a escalada de custos da aerodinâmica que os regulamentos têm permitido há vários anos. "A MotoGP está tendo problemas com custos e está tentando cortá-los, mas a aerodinâmica é a coisa mais cara que você pode fazer. Vemos isso na Fórmula 1, por exemplo, ou no ciclismo. O investimento é altíssimo", concluiu.

