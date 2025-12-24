Tudo está bem quando acaba bem. Em novembro de 2025, a Ducati sofreu um roubo de pelo menos 200 mil euros (R$ 1,3 milhões) em componentes de corrida da MotoGP dentro de sua fábrica em Borgo Panigale, mas todo o saque foi felizmente recuperado pela polícia, que anunciou ontem que sua operação foi bem-sucedida, oferecendo mais alguns detalhes.

Entre o saque havia muitos materiais destinados a motocicletas de corrida, como pinças de freio, discos, suspensões e amortecedores, mas também foram roubados moletons, bonés e luvas dos pilotos. Os itens em questão, portanto, poderiam até ter ultrapassado o valor de 200 mil euros quando revendidos, conforme estimado pelos investigadores.

O material foi encontrado após uma busca domiciliar gerada depois da denúncia de um home de 37 anos de origem romena, mas residente em Bolonha. Posteriormente, os policiais devolveram os bens roubados à casa de Borgo Panigale.

Imagens das câmeras de vigilância da Ducati permitiram a identificação do suspeito. O roubo foi supostamente facilitado pelo fato de que o homem estava familiarizado com a fábrica de Borgo Panigale e, em particular, com o depósito, pois era funcionário de uma empresa responsável pela manutenção do sistema elétrico da Ducati.

O roubo teria ocorrido em plena luz do dia e a hipótese é que o mesmo veículo em que ele chegou ao trabalho tenha sido usado. Embora os bens roubados tenham sido encontrados, a investigação continua porque os investigadores querem entender se ele também tinha cúmplices, não apenas para facilitar o roubo, mas também para ajudá-lo a revender as peças.

BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Watch: BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!