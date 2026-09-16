MotoGP: Tech3 anuncia contratação de Senna Agius para 2027

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Como era de se esperar, a equipe satélite da KTM contratou a jovem promessa australiana, completando o grid do ano que vem da MotoGP

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Senna Agius Tech3 KTM MotoGP

Senna Agius junto al director del equipo Tech3

Foto de: Tech3 Racing

A Tech3 KTM anunciou, nessa quarta-feira (16), que Senna Agius, destaque australiano da Moto2, se juntará à equipe na temporada 2027 da MotoGP, ao lado de Luca Marini

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A mudança já era amplamente esperada e foi uma escolha pessoal do novo chefe da equipe, Guenther Steiner, CEO da equipe satélite da KTM e ex-chefe de equipe Haas de Fórmula 1.

Também foi vista como uma necessidade para o campeonato, já que a mudança de Jack Miller para o Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) e a chegada da etapa de Adelaide no ano que vem significavam que era necessário ter um piloto australiano no grid.

Agius se consolidou como um dos jovens talentos de destaque da Moto2, impressionando com sua velocidade, consistência e potencial para vitórias. O piloto de 20 anos conquistou quatro vitórias e nove pódios ao longo de sua carreira na categoria intermediária, demonstrando suas credenciais antes do próximo passo em sua trajetória.

A grande chance de Agius surgiu no Campeonato Europeu de Moto2, onde terminou em segundo lugar em 2022 antes de conquistar o título no ano seguinte. Em 2024, ele deu o salto para o Campeonato Mundial de Moto2, conquistando um pódio já em sua temporada de estreia.

Sua evolução na categoria o transformou em um piloto altamente competitivo, e atualmente ele disputa uma vaga entre os três primeiros no campeonato de 2026. Seu desempenho garantiu a Agius a oportunidade de realizar o sonho de toda a sua vida: competir no mais alto nível da motovelocidade.

O australiano completará a equipe de pilotos da Tech3 para 2027 ao lado de Marini. A dupla formará uma combinação de experiência e juventude, à medida que a Tech3 inicia o próximo capítulo de sua parceria com a KTM e entra em uma nova era da MotoGP com novos regulamentos e máquinas.

Senna Agius, Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius, Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Foto: Mirco Lazzari GP / Getty Images

“Hoje, um sonho de toda a minha vida se tornou realidade: chegar à MotoGP. Foram tantos anos de trabalho árduo para chegar a este momento, e sou imensamente grato a Guenther e a todos da Tech3 por acreditarem em mim e me darem essa oportunidade. Mal posso esperar para retribuir a confiança que depositaram em mim”, disse Agius.

“Sei do desafio que tenho pela frente, mas estou pronto para aprender, trabalhar duro e me tornar a melhor versão de mim mesmo com essa equipe".

Steiner acrescentou: “Acreditamos que Senna tem as qualidades necessárias para dar um passo muito firme na MotoGP. Ele demonstrou velocidade e maturidade impressionantes na Moto2, mas o que realmente nos chamou a atenção foi sua determinação em continuar melhorando e sua atitude em relação ao trabalho necessário para ter sucesso".

“Estamos montando uma equipe para uma era completamente nova da MotoGP e queríamos combinar experiência com talento jovem. Senna representa uma parte empolgante desse futuro. Sabemos que ele terá muito a aprender, mas estamos prontos para apoiá-lo nesse processo. Estamos muito satisfeitos em recebê-lo na Tech3 e ansiosos para vê-lo crescer conosco".

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