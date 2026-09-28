MotoGP: Tech3 confirma retorno de Viñales no GP do Japão

A Tech3 anunciou nesta segunda-feira (28) que Maverick Viñales fará seu retorno às pistas no GP do Japão de MotoGP deste fim de semana, após três meses e quatro etapas fora do grid.

O espanhol recebeu autorização médica para viajar ao Japão e retornar às pistas a tempo da 16ª etapa da temporada 2026. Esta será a primeira participação de Viñales desde seu afastamento por complicações decorrentes de uma lesão anterior no ombro, sofrida no GP da Alemanha em julho.

O espanhol já voltou a guiar uma moto, participando do teste da Pirelli no Red Bull Ring na semana passada.

“Estou muito feliz por finalmente poder dizer que estou voltando às corridas. Os últimos meses foram um longo processo, e trabalhei duro todos os dias para chegar a este ponto”, disse. “Ainda não estou 100%, mas estou no caminho certo e me sinto pronto para dar esse próximo passo. Em Motegi, o objetivo será avançar passo a passo, entender em que ponto estou fisicamente e recuperar a sensação na moto".

“Quero agradecer especialmente a todos do Red Bull APC [Centro de Desempenho Atlético] e aos meus médicos por todo o trabalho e apoio durante minha recuperação. Mal posso esperar para voltar à moto e correr novamente".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Viñales vem lutando para recuperar a forma física desde que fraturou o ombro durante a classificação no Sachsenring, em 2025. Depois de perder várias corridas no ano passado após uma cirurgia, Viñales tinha grandes esperanças para 2026, mas acabou tendo um início desastroso na campanha nas primeiras etapas.

Os médicos realizaram uma cirurgia corretiva no ombro para remover um parafuso solto, permitindo que ele voltasse à ação em Barcelona após perder três etapas, mas ele não conseguiu mostrar velocidade em seu retorno. A situação o levou a fazer outra pausa nas férias, perdendo as últimas quatro etapas para se preparar para um retorno definitivo.

Embora ainda não esteja totalmente em forma, Viñales pretende usar o fim de semana em Motegi para recuperar gradualmente suas forças e encerrar seu contrato de dois anos com a Tech3 em grande estilo.

“Estamos muito felizes em confirmar que o Maverick estará de volta conosco no Japão”, disse o chefe da equipe, Nicolas Goyon. “Desde o início desse processo, nossa prioridade tem sido apoiar sua recuperação e garantir que ele voltasse quando estivesse pronto, em vez de apressar o processo".

“Foi um caminho mais longo do que esperávamos inicialmente, mas o Maverick se esforçou muito durante toda a reabilitação, e é ótimo vê-lo agora pronto para voltar ao grid. Sabemos que voltar após um período tão longo de afastamento levará algum tempo, por isso apoiaremos o Maverick durante todo o fim de semana e permitiremos que ele recupere seu ritmo passo a passo".

“Ao mesmo tempo, é fantástico para toda a equipe ter nossa formação completa de pilotos reunida novamente, e estamos ansiosos para voltar ao trabalho com o Maverick em Motegi".

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!