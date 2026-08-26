Pouco após a confirmação da ida de Enea Bastianini para a Trackhouse, a Tech3 anunciou seu primeiro nome para a temporada 2027 da MotoGP: Luca Marini será um dos pilotos da equipe de Gunther Steiner, em um contrato de dois anos.

O piloto italiano encerrará sua trajetória como piloto da equipe oficial da Honda após três temporadas, tendo como destino a satélite da marca austríaca, mas com tratamento de piloto de fábrica, com motos idênticas às de Álex Márquez e Fabio di Giannantonio, que estarão na KTM.

Esse detalhe é importante, já que em 2027 a MotoGP passa por uma revolução técnica, com a substituição das atuais motos 1000cc pelos novos modelos 850cc de aerodinâmica simplificada e a chegada da Pirelli como fornecedora de pneus.

Para Marini, a oportunidade é importante já que, por um certo tempo, parecia que o italiano não teria espaço no grid de 2027. Um retorno à Ducati, na equipe de seu meio-irmão, Valentino Rossi, era vista como improvável, devido ao interesse da marca italiana em arrumar espaço para Nicolò Bulega.

O italiano, que demonstrou suas qualidades como desenvolvedor de motos, pode ajudar a KTM, que vive um momento complicado na MotoGP, sem ter condições de brigar mais à frente, junto com Ducati e Aprilia.

A confirmação da ida de Marini para a Tech3 abre caminho para que a Honda tome uma das decisões mais esperadas sobre o grid de 2027: quem ocupará a moto ao lado de Fabio Quartararo na equipe oficial. A marca japonesa já anunciou seus quatro pilotos para o próximo ano, mas ainda não anunciou os destinos de Diogo Moreira e David Alonso: um correrá ao lado do campeão de 2021 na equipe oficial, enquanto o outro fará dupla com Johann Zarco na LCR.

A identidade do companheiro de Marini ainda é desconhecida, mas tudo aponta para uma promoção do australiano Senna Agius, hoje na Moto2, para a classe-rainha no próximo ano. Já Maverick Viñales, atual piloto da Tech3, corre o risco de sequer conseguir completar o ano, devido a uma deterioração de seu relacionamento com a KTM.

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