MotoGP

MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

Titular da marca japonesa participou de teste privado em Barcelona

Redação Motorsport.com
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Yamaha vai estrear o motor V4 na próxima etapa da MotoGP, em Misano e tem se preparado para isso já há algum tempo. Na segunda-feira, o piloto titular da marca, Fabio Quartararo, testou o novo motor em Barcelona e, apesar do evento ter sido privado, os tempos do francês foram revelados. 

Após uma manhã atrapalhada pela chuva, Quartararo teria, supostamente, feito um tempo de 1min39s4, segundo o portal Crash. O teste não teve participação da mídia e a Yamaha também não se manifestou, mas entende-se que a volta foi feita com o V4. 

Além da Yamaha, apenas a Honda participou do teste privado na pista espanhola, com Johann Zarco terminando 0,7s atrás de Quartararo. 

No fim de semana do GP da Catalunha, o francês chegou a dizer que "não é mais segredo. Eu vou testar o V4 na segunda-feira", além de confirmar que a Yamaha está "totalmente focada no V4. Acho que não teremos nada para testar [na moto atual] de agora até o fim da temporada". 

Na etapa de Barcelona do último fim de semana, Quartararo fez 1min37s8 na classificação, largando como P2. Na sprint, seu melhor tempo foi 1min38s9 e, no GP, 1min40s4, terminando em quinto. 

Os primeiros tempos oficiais de volta com o V4 irão aparecer durante o TL1 de Misano, nesta sexta-feira. Piloto de testes da Yamaha, Augusto Fernandez também participará da rodada, como wildcard. 

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

