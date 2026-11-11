MotoGP: "Título não foi perdido pela Aprilia, foi ganho por Márquez", admite Rivola
Chefe da equipe italiana elogiou temporada do heptacampeão, que transformou desvantagem de 102 pontos em vantagem de 44
Marc Márquez está muito próximo do oitavo título na MotoGP. Na última semana, ele teve a primeira oportunidade de garanti-lo no Catar, após converter uma desvantagem que chegou a 102 pontos em uma vantagem de 44. Porém, diante do favoritismo perdido pela Aprilia, a 'remontada' do espanhol gera um questionamento: "O título será ganho por Márquez ou foi perdido pela Aprilia"?
A pergunta sobre quem teve mais culpa naquele que será o resultado final desta temporada foi feita no final do GP do Catar ao CEO da Aprilia, Massimo Rivola. Numa entrevista concedida à Sky Sports, o italiano valorizou o ano de Márquez, enquanto lamentou o fato de a sua equipe não ter conseguido materializar o título de pilotos durante um de seus melhores anos na categoria.
"Foi Márquez que o ganhou. Sinceramente, ele fez a diferença e voltou a fazê-lo na corrida deste domingo. Repare na diferença entre ele e as outras Ducati. Pela forma como soube gerir os fins de semana, somou 37 pontos quando sabia que podia e se saiu bem nos circuitos mais difíceis, por isso tiro-lhe o chapéu. À sua experiência e à forma como também gere a imprensa. Nada é por acaso e Marc é realmente um gigante", falou.
Ainda assim, Rivola prefere ser otimista com a temporada de seu time: "Sem dúvida vejo o copo meio cheio, porque, em qualquer caso, este ano é um reconhecimento para a empresa, que fez um trabalho magnífico, uma moto incrível. E 2026 também nos deixa muito otimistas em relação ao nosso futuro. Deixamos muitos pontos pelo caminho? Sim, mas prefiro estar nesta situação do que ter uma moto lenta e pilotos lentos".
"O que mais me dá orgulho é o trabalho realizado e o fato de que, aconteça o que acontecer, continuaremos acreditando nisso [luta pelo título] até a última corrida. Não desistimos, continuamos tentando melhorar o rendimento da moto e o crescimento dos pilotos. Há muitos aspectos positivos dos quais nos orgulharmos. E, obviamente, os pontos perdidos, desperdiçados por uma razão ou outra, os tomamos como uma lição para o futuro. Mas repito, ainda faltam duas corridas", continuou.
Massimo Rivola, Aprilia Racing, Luigi Dall'Igna, Ducati
Foto de: MotoGP
Sendo realistas, o título de pilotos está praticamente perdido, mas à Aprilia restará o consolo de conquistar o título de equipes, pois tem 124 pontos de vantagem sobre a Ducati e lutar pelo de fabricantes, estando atualmente a oito pontos da marca de Borgo Panigale.
"Sem dúvida, o primeiro é o campeonato de equipes, que é como o de construtores na F1, porque é a soma dos pontos dos seus dois pilotos. E o de fabricantes é, sem dúvida, um objetivo. Sinceramente, acho que o merecemos. Além disso, acho que também deveríamos encontrar uma forma de mudar a maneira como se contam os pontos no campeonato, porque tem um Márquez que sozinho… Ouvi dizer que quatro Aprilias às vezes não bastam para vencer Márquez. É verdade, são os fatos", concluiu.
TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +
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