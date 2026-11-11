MotoGP: "Título não foi perdido pela Aprilia, foi ganho por Márquez", admite Rivola

Marc Márquez está muito próximo do oitavo título na MotoGP. Na última semana, ele teve a primeira oportunidade de garanti-lo no Catar, após converter uma desvantagem que chegou a 102 pontos em uma vantagem de 44. Porém, diante do favoritismo perdido pela Aprilia, a 'remontada' do espanhol gera um questionamento: "O título será ganho por Márquez ou foi perdido pela Aprilia"?

A pergunta sobre quem teve mais culpa naquele que será o resultado final desta temporada foi feita no final do GP do Catar ao CEO da Aprilia, Massimo Rivola. Numa entrevista concedida à Sky Sports, o italiano valorizou o ano de Márquez, enquanto lamentou o fato de a sua equipe não ter conseguido materializar o título de pilotos durante um de seus melhores anos na categoria.

"Foi Márquez que o ganhou. Sinceramente, ele fez a diferença e voltou a fazê-lo na corrida deste domingo. Repare na diferença entre ele e as outras Ducati. Pela forma como soube gerir os fins de semana, somou 37 pontos quando sabia que podia e se saiu bem nos circuitos mais difíceis, por isso tiro-lhe o chapéu. À sua experiência e à forma como também gere a imprensa. Nada é por acaso e Marc é realmente um gigante", falou.

Ainda assim, Rivola prefere ser otimista com a temporada de seu time: "Sem dúvida vejo o copo meio cheio, porque, em qualquer caso, este ano é um reconhecimento para a empresa, que fez um trabalho magnífico, uma moto incrível. E 2026 também nos deixa muito otimistas em relação ao nosso futuro. Deixamos muitos pontos pelo caminho? Sim, mas prefiro estar nesta situação do que ter uma moto lenta e pilotos lentos".

"O que mais me dá orgulho é o trabalho realizado e o fato de que, aconteça o que acontecer, continuaremos acreditando nisso [luta pelo título] até a última corrida. Não desistimos, continuamos tentando melhorar o rendimento da moto e o crescimento dos pilotos. Há muitos aspectos positivos dos quais nos orgulharmos. E, obviamente, os pontos perdidos, desperdiçados por uma razão ou outra, os tomamos como uma lição para o futuro. Mas repito, ainda faltam duas corridas", continuou.

Massimo Rivola, Aprilia Racing, Luigi Dall'Igna, Ducati Foto de: MotoGP

Sendo realistas, o título de pilotos está praticamente perdido, mas à Aprilia restará o consolo de conquistar o título de equipes, pois tem 124 pontos de vantagem sobre a Ducati e lutar pelo de fabricantes, estando atualmente a oito pontos da marca de Borgo Panigale.

"Sem dúvida, o primeiro é o campeonato de equipes, que é como o de construtores na F1, porque é a soma dos pontos dos seus dois pilotos. E o de fabricantes é, sem dúvida, um objetivo. Sinceramente, acho que o merecemos. Além disso, acho que também deveríamos encontrar uma forma de mudar a maneira como se contam os pontos no campeonato, porque tem um Márquez que sozinho… Ouvi dizer que quatro Aprilias às vezes não bastam para vencer Márquez. É verdade, são os fatos", concluiu.

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