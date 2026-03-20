A segunda sessão de treinos livres da MotoGP em Goiânia começou com todos os pilotos entrando na pista já nos primeiros segundos, para evitar a chuva que se aproximava. Aproveitando os 30 minutos iniciais, Johann Zarco garantiu a volta mais rápida da sessão, enquanto Diogo Moreira se atrapalhou após uma queda e terminou apenas em 15°.

Os competidores aproveitaram os primeiros minutos da sessão para continuarem os testes com os pneus de pista seca, para entenderem as necessidades e exigências do novo traçado no calendário da categoria.

Após três minutos do início da sessão, Brad Binder foi o primeiro piloto a cair na curva 4, causando uma bandeira amarela no setor dois. O piloto saiu da moto sem ajuda, voltando para a garagem o mais rápido possível para não perder tempo.

Marc Márquez fez o tempo mais rápido, mas logo foi superado por Johann Zarco, enquanto Diogo Moreira 'pulava' para oitavo.

Aos 53 minutos, Jack Miller também escorregou por vários metros no setor dois, causando uma segunda bandeira amarela. Porém, o piloto também não sofreu nenhum grave acidente e conseguiu retornar para a garagem. Ao mesmo tempo, Moreira fechava sua segunda volta rápida, cravando o segundo melhor tempo, 0s089 atrás do tempo do companheiro de equipe.

Pouco tempo depois, o brasileiro caiu na mesma curva que os rivais, causando a terceira bandeira amarela no setor dois. O piloto levantou sem demonstrar dor e também voltou para a garagem, buscando a moto reserva para seguir nos treinos.

Cerca de dez minutos depois da queda de Moreira, Franco Morbidelli precisou retornar para os boxes com a ajuda das motos de serviço, isso porque seu maquinário parou em uma das curvas.

Moreira voltou para a pista faltando 36 minutos para o fim da sessão, buscando uma volta para se classificar entre os dez primeiros e garantir a passagem direta para o Q2. Pouco tempo depois, uma garoa começou a cair na pista, atrapalhando as tentativas de todos os pilotos.

Faltando 30 minutos para o fim do TL2, Zarco seguia na ponta, com Márquez em segundo e Toprak Razgatlioglu em terceiro. Com a pista ficando molhada, os pilotos retornaram à garagem para trocarem de moto e pneus.

Marco Bezzecchi foi o único a voltar para a pista depois do aviso de chuva com algum tempo ainda sobrando no cronômetro, continuando suas tentativas e entendendo a pista. No entanto, no último minuto de pista aberta, alguns pilotos decidiram se desafiar também, liderados por Jorge Martín.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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