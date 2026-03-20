Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

MotoGP: Acosta exalta potencial da pista de Goiânia após dia de treinos

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Acosta exalta potencial da pista de Goiânia após dia de treinos

GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia

MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: TL2 é marcado por chuva e Zarco é o mais rápido; Moreira cai e termina em 15°

Pista ficou molhada na segunda metade da sessão, impedindo que os pilotos melhorassem suas voltas

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Johann Zarco, Equipe LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A segunda sessão de treinos livres da MotoGP em Goiânia começou com todos os pilotos entrando na pista já nos primeiros segundos, para evitar a chuva que se aproximava. Aproveitando os 30 minutos iniciais, Johann Zarco garantiu a volta mais rápida da sessão, enquanto Diogo Moreira se atrapalhou após uma queda e terminou apenas em 15°.

Leia também:

Os competidores aproveitaram os primeiros minutos da sessão para continuarem os testes com os pneus de pista seca, para entenderem as necessidades e exigências do novo traçado no calendário da categoria.

Após três minutos do início da sessão, Brad Binder foi o primeiro piloto a cair na curva 4, causando uma bandeira amarela no setor dois. O piloto saiu da moto sem ajuda, voltando para a garagem o mais rápido possível para não perder tempo.

Marc Márquez fez o tempo mais rápido, mas logo foi superado por Johann Zarco, enquanto Diogo Moreira 'pulava' para oitavo.

Aos 53 minutos, Jack Miller também escorregou por vários metros no setor dois, causando uma segunda bandeira amarela. Porém, o piloto também não sofreu nenhum grave acidente e conseguiu retornar para a garagem. Ao mesmo tempo, Moreira fechava sua segunda volta rápida, cravando o segundo melhor tempo, 0s089 atrás do tempo do companheiro de equipe.

 

Pouco tempo depois, o brasileiro caiu na mesma curva que os rivais, causando a terceira bandeira amarela no setor dois. O piloto levantou sem demonstrar dor e também voltou para a garagem, buscando a moto reserva para seguir nos treinos.

 

Cerca de dez minutos depois da queda de Moreira, Franco Morbidelli precisou retornar para os boxes com a ajuda das motos de serviço, isso porque seu maquinário parou em uma das curvas.

Moreira voltou para a pista faltando 36 minutos para o fim da sessão, buscando uma volta para se classificar entre os dez primeiros e garantir a passagem direta para o Q2. Pouco tempo depois, uma garoa começou a cair na pista, atrapalhando as tentativas de todos os pilotos.

Faltando 30 minutos para o fim do TL2, Zarco seguia na ponta, com Márquez em segundo e Toprak Razgatlioglu em terceiro. Com a pista ficando molhada, os pilotos retornaram à garagem para trocarem de moto e pneus.

Marco Bezzecchi foi o único a voltar para a pista depois do aviso de chuva com algum tempo ainda sobrando no cronômetro, continuando suas tentativas e entendendo a pista. No entanto, no último minuto de pista aberta, alguns pilotos decidiram se desafiar também, liderados por Jorge Martín.

Cla Piloto # Moto VOLTAS TEMPO Intervalo Km/h
1 J. ZarcoLCR 5 Honda 7

1'21.257

   169.905
2 M. MárquezDucati 93 Ducati 17

+0.125

1'21.382

 0.125 169.644
3 T. RazgatliogluPramac 7 Yamaha 16

+0.308

1'21.565

 0.183 169.263
4 J. MartínAprilia 89 Aprilia 14

+0.309

1'21.566

 0.001 169.261
5 P. AcostaKTM 37 KTM 15

+0.493

1'21.750

 0.184 168.880
6 A. MárquezGresini 73 Ducati 16

+0.538

1'21.795

 0.045 168.787
7 F. QuartararoYamaha 20 Yamaha 17

+0.568

1'21.825

 0.030 168.725
8 F. AldeguerGresini 54 Ducati 13

+0.625

1'21.882

 0.057 168.608
9 P. BagnaiaDucati 63 Ducati 15

+0.710

1'21.967

 0.085 168.433
10 A. OguraTrackhouse 79 Aprilia 17

+0.810

1'22.067

 0.100 168.228
11 L. MariniHonda 10 Honda 14

+0.831

1'22.088

 0.021 168.185
12 J. MillerPramac 43 Yamaha 14

+0.873

1'22.130

 0.042 168.099
13 A. RinsYamaha 42 Yamaha 15

+0.875

1'22.132

 0.002 168.095
14 M. ViñalesTech3 12 KTM 15

+0.969

1'22.226

 0.094 167.903
15 D. MoreiraLCR 11 Honda 11

+1.098

1'22.355

 0.129 167.640
16 J. MirHonda 36 Honda 18

+1.135

1'22.392

 0.037 167.564
17 B. BinderKTM 33 KTM 13

+1.435

1'22.692

 0.300 166.956
18 F. MorbidelliVR46 21 Ducati 12

+1.476

1'22.733

 0.041 166.874
19 F. Di GiannantonioVR46 49 Ducati 16

+1.633

1'22.890

 0.157 166.558
20 M. BezzecchiAprilia 72 Aprilia 20

+2.043

1'23.300

 0.410 165.738
21 R. FernándezTrackhouse 25 Aprilia 14

+2.644

1'23.901

 0.601 164.551
22 E. BastianiniTech3 23 KTM 13

+4.706

1'25.963

 2.062 160.603

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: "Não deveríamos liderar o campeonato", reconhece Acosta
Próximo artigo MotoGP: Após problemas na Tailândia, Álex Márquez "prefere não olhar para trás" e quer focar no futuro

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP: Morbidelli assume "responsabilidade" de representar o Brasil e projeta top 5 em Goiânia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Morbidelli assume "responsabilidade" de representar o Brasil e projeta top 5 em Goiânia

MotoGP: Álex Márquez pede "mais respeito" pela Gresini

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Álex Márquez pede "mais respeito" pela Gresini

Últimas notícias

MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil

MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia

MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia

MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"