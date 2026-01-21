MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

A Trackhouse revelou sua Aprilia RS-GP para a temporada de 2026 da MotoGP nesta quarta-feira (21), antes do início dos testes oficiais na Malásia.

Após realizar um evento conjunto com sua equipe da NASCAR Cup nos Estados Unidos no ano passado, a equipe da Carolina do Norte optou por um lançamento independente em Milão para marcar o início de sua terceira temporada na MotoGP.

A equipe revelou uma versão revisada da vibrante pintura azul e preta que introduziu em 2025, complementada mais uma vez por detalhes em amarelo. A maior novidade é a adição da bandeira americana em ambos os lados da moto.

A Trackhouse também confirmou que utilizará uma pintura especial da Gulf em cinco GPs: Tailândia, Brasil, Itália, Indonésia e Malásia.

A equipe inicia 2026 com a mesma dupla de pilotos, com um Raul Fernandez revigorado voltando a fazer dupla com Ai Ogura.

A temporada de 2025 foi um marco para a equipe satélite da Aprilia, com Fernandez conquistando sua primeira vitória na MotoGP no GP da Austrália. O espanhol aproveitou a competitividade aprimorada da RS-GP para terminar em 10º lugar no campeonato de pilotos, sua melhor posição na carreira.

Ogura, por sua vez, teve um início promissor em sua temporada de estreia, com dois resultados entre os cinco primeiros na Tailândia, mas não conseguiu manter o ritmo. Duas lesões distintas atrapalharam seu progresso, deixando-o em 16º lugar ao final da temporada.

A própria Trackhouse terminou em um sólido sétimo lugar no campeonato de equipes, à frente da equipe oficial da Honda, da Tech3 KTM e de várias outras rivais.

A Aprilia, parceira da Trackhouse, já havia apresentado sua RS-GP de 2026 na semana passada, em um evento também realizado em Milão.

Bike of Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Trackhouse Racing Team

A fábrica de Noale revelou que revisou significativamente sua moto para a MotoGP, com atualizações que abrangem chassi, aerodinâmica e eletrônica, mesmo enquanto direciona o foco para o desenvolvimento de 2027. O motor para 2026 foi aprimorado, com a Aprilia focando nas peças que não são afetadas pelo acordo de congelamento de motores.

A Trackhouse dará à RS-GP26 sua primeira aparição na pista nos testes de Sepang, de 3 a 5 de fevereiro.

