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MotoGP

MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

Com o 'fico' do espanhol na equipe americana, formação do campeonato do ano que vem tem 6 interrogações; confira quais no Motorsport.com

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Depois de uma longa negociação que durou quase meio ano, a Trackhouse e Raúl Fernández chegaram a um acordo que agora se tornou oficial para as duas próximas temporadas. De fato, era precisamente a duração do contrato que travou as conversas durante meses, já que o piloto espanhol sempre pediu um acordo de duas temporadas, enquanto a equipe americana preferia uma solução mais flexível na MotoGP.

 

Fernández, de 25 anos, subiu para a MotoGP em 2022 após protagonizar uma temporada espetacular na Moto2 no ano anterior, na qual conquistou oito vitórias, sete poles e 12 pódios, números que, no entanto, não lhe bastaram para ganhar o campeonato, que ficou com seu companheiro na Red Bull KTM Factory Racing Remy Gardner por apenas quatro pontos.

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Com apenas 21 anos, a marca austríaca o promoveu à MotoGP com a equipe Tech3, no que foi uma temporada muito complicada para Fernández, que no fim do ano conseguiu se desvincular do contrato para se juntar ao projeto CryptoDATA RNF MotoGP Team, a então equipe satélite da Aprilia, com a qual completou a temporada de 2023.

Após a compra da equipe pela Trackhouse, o espanhol cumpre neste ano sua terceira temporada no time, com o qual conquistou, no ano passado, sua primeira vitória na classe rainha, ao vencer o GP da Austrália, além do pódio em Valência, onde terminou em segundo. Este ano, o madrilenho já soma três pódios -- na Tailândia, em Assen e Sachsenring -- e busca sua primeira vitória da temporada.

Justin Marks, dono da Trackhouse, celebrou a renovação com Fernández: "Na Trackhouse, estamos encantados em anunciar que Raúl Fernández continuará com a equipe pelas próximas duas temporadas. Desde o início da trajetória desta equipe, Raúl esteve totalmente comprometido com nossa missão e objetivos. Ele cresceu como piloto, tanto sobre a moto quanto em sua preparação, abordagem e maturidade". 

"Acreditamos que esta equipe e estas motos estão preparadas para ser uma ameaça constante ao campeonato nos próximos anos e que Raúl pode nos ajudar a alcançar grandes conquistas neste esporte", completou Marks.

Pelo que o Motorsport.com apurou, a tendência para 2027 é uma dupla da Trackhouse composta por Fernández e o piloto italiano Enea Bastianini, que, após duas temporadas ruins com a Tech3-KTM, deve se desvincular do contrato com o fabricante austríaco para dar o salto à equipe americana.

O atual companheiro de Raúl, o japonês Ai Ogura, que já venceu neste ano e é o atual vice-líder da temporada, será piloto oficial de fábrica da Yamaha no ano que vem. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra como está o grid da MotoGP 2027 até aqui:

EQUIPE PILOTO SITUAÇÃO
Honda HRC Fabio Quartararo Contrato até o fim de 2028
Honda HRC ? (Diogo Moreira ou David Alonso) A definir quem corre por qual equipe
Yamaha Jorge Martín Contrato até o fim de 2028
Yamaha Ai Ogura Contrato até o fim de 2028
Ducati Marc Márquez Contrato até o fim de 2028
Ducati Pedro Acosta Contrato até o fim de 2028
Aprilia Marco Bezzecchi Contrato até o fim de 2028
Aprilia Pecco Bagnaia Contrato até o fim de 2030
KTM Álex Márquez Contrato multianual
KTM Fabio di Giannantonio Contrato multianual
Honda LCR Johann Zarco Contrato até o fim de 2027 via HRC
Honda LCR ? (David Alonso ou Diogo Moreira) A definir quem corre por qual equipe
Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu Contrato até o fim de 2027 via Yamaha
Pramac Yamaha ?  
Gresini Ducati Joan Mir ?
Gresini Ducati Dani Holgado ?
VR46 Ducati    
VR46 Ducati    
TECH3 KTM    
TECH3 KTM    
Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Contrato até o fim de 2028
Trackhouse Aprilia *Enea Bastianini A confirmar

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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