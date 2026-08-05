MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027
Com o 'fico' do espanhol na equipe americana, formação do campeonato do ano que vem tem 6 interrogações; confira quais no Motorsport.com
Depois de uma longa negociação que durou quase meio ano, a Trackhouse e Raúl Fernández chegaram a um acordo que agora se tornou oficial para as duas próximas temporadas. De fato, era precisamente a duração do contrato que travou as conversas durante meses, já que o piloto espanhol sempre pediu um acordo de duas temporadas, enquanto a equipe americana preferia uma solução mais flexível na MotoGP.
Fernández, de 25 anos, subiu para a MotoGP em 2022 após protagonizar uma temporada espetacular na Moto2 no ano anterior, na qual conquistou oito vitórias, sete poles e 12 pódios, números que, no entanto, não lhe bastaram para ganhar o campeonato, que ficou com seu companheiro na Red Bull KTM Factory Racing Remy Gardner por apenas quatro pontos.
Com apenas 21 anos, a marca austríaca o promoveu à MotoGP com a equipe Tech3, no que foi uma temporada muito complicada para Fernández, que no fim do ano conseguiu se desvincular do contrato para se juntar ao projeto CryptoDATA RNF MotoGP Team, a então equipe satélite da Aprilia, com a qual completou a temporada de 2023.
Após a compra da equipe pela Trackhouse, o espanhol cumpre neste ano sua terceira temporada no time, com o qual conquistou, no ano passado, sua primeira vitória na classe rainha, ao vencer o GP da Austrália, além do pódio em Valência, onde terminou em segundo. Este ano, o madrilenho já soma três pódios -- na Tailândia, em Assen e Sachsenring -- e busca sua primeira vitória da temporada.
Justin Marks, dono da Trackhouse, celebrou a renovação com Fernández: "Na Trackhouse, estamos encantados em anunciar que Raúl Fernández continuará com a equipe pelas próximas duas temporadas. Desde o início da trajetória desta equipe, Raúl esteve totalmente comprometido com nossa missão e objetivos. Ele cresceu como piloto, tanto sobre a moto quanto em sua preparação, abordagem e maturidade".
"Acreditamos que esta equipe e estas motos estão preparadas para ser uma ameaça constante ao campeonato nos próximos anos e que Raúl pode nos ajudar a alcançar grandes conquistas neste esporte", completou Marks.
Pelo que o Motorsport.com apurou, a tendência para 2027 é uma dupla da Trackhouse composta por Fernández e o piloto italiano Enea Bastianini, que, após duas temporadas ruins com a Tech3-KTM, deve se desvincular do contrato com o fabricante austríaco para dar o salto à equipe americana.
O atual companheiro de Raúl, o japonês Ai Ogura, que já venceu neste ano e é o atual vice-líder da temporada, será piloto oficial de fábrica da Yamaha no ano que vem. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra como está o grid da MotoGP 2027 até aqui:
|EQUIPE
|PILOTO
|SITUAÇÃO
|Honda HRC
|Fabio Quartararo
|Contrato até o fim de 2028
|Honda HRC
|? (Diogo Moreira ou David Alonso)
|A definir quem corre por qual equipe
|Yamaha
|Jorge Martín
|Contrato até o fim de 2028
|Yamaha
|Ai Ogura
|Contrato até o fim de 2028
|Ducati
|Marc Márquez
|Contrato até o fim de 2028
|Ducati
|Pedro Acosta
|Contrato até o fim de 2028
|Aprilia
|Marco Bezzecchi
|Contrato até o fim de 2028
|Aprilia
|Pecco Bagnaia
|Contrato até o fim de 2030
|KTM
|Álex Márquez
|Contrato multianual
|KTM
|Fabio di Giannantonio
|Contrato multianual
|Honda LCR
|Johann Zarco
|Contrato até o fim de 2027 via HRC
|Honda LCR
|? (David Alonso ou Diogo Moreira)
|A definir quem corre por qual equipe
|Pramac Yamaha
|Toprak Razgatlioglu
|Contrato até o fim de 2027 via Yamaha
|Pramac Yamaha
|?
|Gresini Ducati
|Joan Mir
|?
|Gresini Ducati
|Dani Holgado
|?
|VR46 Ducati
|VR46 Ducati
|TECH3 KTM
|TECH3 KTM
|Trackhouse Aprilia
|Raúl Fernández
|Contrato até o fim de 2028
|Trackhouse Aprilia
|*Enea Bastianini
|A confirmar
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