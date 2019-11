Os ventos fortes que atingiram Phillip Island neste sábado acabaram cancelando as atividades deste sábado na MotoGP.

As condições climáticas ruins resultaram em apenas 12 pilotos indo à pista na manhã. No quarto treino livre, logo antes do classificatório, Miguel Oliveira perdeu o controle de sua KTM na reta e foi na grama.

Oliveira sofreu uma queda quando sua moto estava a mais de 300km/h. O português foi levado ao centro médico para exames, mas escapou ileso de qualquer lesão.

A MotoGP então decidiu por cancelar as atividades de sábado pela segurança dos pilotos.

Com isso, a MotoGP optou por fazer o treino classificatório no domingo de manhã, às 20h20 (Brasília) de sábado no Brasil. Com a corrida acontecendo às 01h00 na madrugada de sábado para domingo por aqui.