Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

MotoGP
MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

F1 confirma "conversas com a América do Sul" sobre possível novo GP

Fórmula 1
F1 confirma "conversas com a América do Sul" sobre possível novo GP

Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F1: "Não deixaram nem a cuia de mate"

Fórmula 1
Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F1: "Não deixaram nem a cuia de mate"

F1: FIA quer carros ainda menores e mais leves a partir do novo regulamento; saiba mais

Fórmula 1
F1: FIA quer carros ainda menores e mais leves a partir do novo regulamento; saiba mais

MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º
MotoGP

MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

Francês subiu em uma motocicleta pela primeira vez depois de acidente em maio

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Johann Zarco, Equipe LCR Honda

Quase três meses após sofrer um grave acidente no GP da Catalunha, o francês Johann Zarco deu um passo decisivo em sua recuperação. O piloto da LCR Honda voltou a pilotar em um circuito pela primeira vez desde a lesão no joelho esquerdo, visando o retorno às pistas ainda nesta temporada da MotoGP.

Leia também:

Zarco andou com uma moto de rua no Circuito Andorra - Pas de la Casa, traçado bastante utilizado por pilotos da categoria que residem próximo à pista. O francês já realizou duas sessões no local, após intensificar os treinos na academia e no ciclismo.

O retorno de Zarco às pistas abre caminho para que ele possa testar com a própria Honda RC213V antes de um GP oficial. Pelo regulamento atual, alterado após uma solicitação da Aprilia devido à longa ausência de Jorge Martín no ano passado, pilotos que ficam afastados por mais de 45 dias ou três etapas seguidas têm direito a um teste privado de readaptação.

Como a Honda está enquadrada no nível mais alto de concessões do regulamento, a equipe pode realizar o teste em diversos circuitos, desde que a pista não receba um GP nas oito semanas seguintes. A LCR já consultou a fábrica japonesa para viabilizar a sessão.

Embora a meta de Zarco seja antecipar a volta para o GP de Aragón (28 a 30 de agosto), a equipe médica que o acompanha pede cautela, preferindo que o retorno seja apenas no GP de San Marino, em Misano (10 a 13 de setembro).

Johann Zarco sufrió un accidente muy grave en Barcelona, en el que se lesionó la rodilla izquieda

Johann Zarco sufrió un accidente muy grave en Barcelona, en el que se lesionó la rodilla izquieda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Relembre o acidente

A lesão de Zarco aconteceu no dia 17 de maio, em Barcelona. Após ser atingido indiretamente em um toque envolvendo Álex Márquez e Pedro Acosta, o francês voltou para a segunda largada, mas cometeu um erro na primeira curva e caiu, batendo ainda em Luca Marini e Francesco Bagnaia. Na queda, sua perna ficou presa à Ducati e causou severos danos ao joelho esquerdo.

A princípio, os médicos cogitaram cirurgia, mas complicações com uma queimadura na pele adiaram o procedimento. Surpreendendo a todos, Zarco optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, e vem acelerando a recuperação desde então.

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º
Próximo artigo MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha
Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: KTM poderá abrir motor e substituir peça defeituosa antes do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: KTM poderá abrir motor e substituir peça defeituosa antes do GP de Aragón

MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

MotoGP: Augusto Fernández disputa etapa de Silverstone como wild card da Yamaha

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Augusto Fernández disputa etapa de Silverstone como wild card da Yamaha
Mais de
Johann Zarco

Zarco 'se livra' de cirurgia após queda em Barcelona e mira retorno à MotoGP em setembro

MotoGP
MotoGP
GP da Catalunha
Zarco 'se livra' de cirurgia após queda em Barcelona e mira retorno à MotoGP em setembro

MotoGP: Crutchlow segue como substituto de Zarco na LCR nos GPs da República Tcheca e da Holanda

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP: Crutchlow segue como substituto de Zarco na LCR nos GPs da República Tcheca e da Holanda

MotoGP: Crutchlow segue substituindo Zarco na LCR no GP da Hungria

MotoGP
MotoGP
GP da Itália
MotoGP: Crutchlow segue substituindo Zarco na LCR no GP da Hungria
Mais de
LCR Honda

MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

MotoGP - Moreira: "Se Marini não quer olhar meus dados, problema dele"

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP - Moreira: "Se Marini não quer olhar meus dados, problema dele"

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

MotoGP
MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua