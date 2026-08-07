MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua
Francês subiu em uma motocicleta pela primeira vez depois de acidente em maio
Quase três meses após sofrer um grave acidente no GP da Catalunha, o francês Johann Zarco deu um passo decisivo em sua recuperação. O piloto da LCR Honda voltou a pilotar em um circuito pela primeira vez desde a lesão no joelho esquerdo, visando o retorno às pistas ainda nesta temporada da MotoGP.
Zarco andou com uma moto de rua no Circuito Andorra - Pas de la Casa, traçado bastante utilizado por pilotos da categoria que residem próximo à pista. O francês já realizou duas sessões no local, após intensificar os treinos na academia e no ciclismo.
O retorno de Zarco às pistas abre caminho para que ele possa testar com a própria Honda RC213V antes de um GP oficial. Pelo regulamento atual, alterado após uma solicitação da Aprilia devido à longa ausência de Jorge Martín no ano passado, pilotos que ficam afastados por mais de 45 dias ou três etapas seguidas têm direito a um teste privado de readaptação.
Como a Honda está enquadrada no nível mais alto de concessões do regulamento, a equipe pode realizar o teste em diversos circuitos, desde que a pista não receba um GP nas oito semanas seguintes. A LCR já consultou a fábrica japonesa para viabilizar a sessão.
Embora a meta de Zarco seja antecipar a volta para o GP de Aragón (28 a 30 de agosto), a equipe médica que o acompanha pede cautela, preferindo que o retorno seja apenas no GP de San Marino, em Misano (10 a 13 de setembro).
Johann Zarco sufrió un accidente muy grave en Barcelona, en el que se lesionó la rodilla izquieda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Relembre o acidente
A lesão de Zarco aconteceu no dia 17 de maio, em Barcelona. Após ser atingido indiretamente em um toque envolvendo Álex Márquez e Pedro Acosta, o francês voltou para a segunda largada, mas cometeu um erro na primeira curva e caiu, batendo ainda em Luca Marini e Francesco Bagnaia. Na queda, sua perna ficou presa à Ducati e causou severos danos ao joelho esquerdo.
A princípio, os médicos cogitaram cirurgia, mas complicações com uma queimadura na pele adiaram o procedimento. Surpreendendo a todos, Zarco optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, e vem acelerando a recuperação desde então.
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