MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

Quase três meses após sofrer um grave acidente no GP da Catalunha, o francês Johann Zarco deu um passo decisivo em sua recuperação. O piloto da LCR Honda voltou a pilotar em um circuito pela primeira vez desde a lesão no joelho esquerdo, visando o retorno às pistas ainda nesta temporada da MotoGP.

Zarco andou com uma moto de rua no Circuito Andorra - Pas de la Casa, traçado bastante utilizado por pilotos da categoria que residem próximo à pista. O francês já realizou duas sessões no local, após intensificar os treinos na academia e no ciclismo.

O retorno de Zarco às pistas abre caminho para que ele possa testar com a própria Honda RC213V antes de um GP oficial. Pelo regulamento atual, alterado após uma solicitação da Aprilia devido à longa ausência de Jorge Martín no ano passado, pilotos que ficam afastados por mais de 45 dias ou três etapas seguidas têm direito a um teste privado de readaptação.

Como a Honda está enquadrada no nível mais alto de concessões do regulamento, a equipe pode realizar o teste em diversos circuitos, desde que a pista não receba um GP nas oito semanas seguintes. A LCR já consultou a fábrica japonesa para viabilizar a sessão.

Embora a meta de Zarco seja antecipar a volta para o GP de Aragón (28 a 30 de agosto), a equipe médica que o acompanha pede cautela, preferindo que o retorno seja apenas no GP de San Marino, em Misano (10 a 13 de setembro).

Johann Zarco sufrió un accidente muy grave en Barcelona, en el que se lesionó la rodilla izquieda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Relembre o acidente

A lesão de Zarco aconteceu no dia 17 de maio, em Barcelona. Após ser atingido indiretamente em um toque envolvendo Álex Márquez e Pedro Acosta, o francês voltou para a segunda largada, mas cometeu um erro na primeira curva e caiu, batendo ainda em Luca Marini e Francesco Bagnaia. Na queda, sua perna ficou presa à Ducati e causou severos danos ao joelho esquerdo.

A princípio, os médicos cogitaram cirurgia, mas complicações com uma queimadura na pele adiaram o procedimento. Surpreendendo a todos, Zarco optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, e vem acelerando a recuperação desde então.

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