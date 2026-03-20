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MotoGP: "Ultrapassagem é bastante difícil", analisa Marini sobre pista de Goiânia

Titular da Honda falou sobre desafios da pista brasileira

Olivia Nogueira Guilherme Longo
Editado:
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP voltou terras brasileiras após 22 anos e o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, será o palco do GP do Brasil neste fim de semana. Com um traçado inédito, a pista apresenta desafios interessantes em relação a outros circuitos, como por exemplo, a dificuldade para fazer ultrapassagens. 

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Titular do time de fábrica da Honda, Luca Marini acredita que as manobras podem ser complicadas justamente por causa do ineditismo da pista de Goiânia. "A ultrapassagem é bastante difícil. Talvez na última frenagem da última curva, e certamente na reta, a ultrapassagem seja mais fácil, se a moto tiver um motor potente. No entanto, no restante do traçado pode ser mais complicado, mas é a primeira vez aqui. Pode ser diferente em comparação com outras pistas pois nesses circuitos sabemos muito bem como 'fechar a porta' para não ser ultrapassado e onde atacar", explicou em entrevista. 

"Aqui isso pode ser uma surpresa para todos, especialmente na corrida sprint, e talvez tenhamos que ajustar para a corrida principal", continuou. 

Marini também falou sobre o tempo extra adicionado aos treinos livres deste fim de semana, revelando ainda que, para ele, a medida não era necessária, além de comentar a estratégia de pneus da equipe. "Para mim, não precisaríamos de mais tempo. Acho que é mais por uma questão de segurança, e isso é bom, é fantástico ter um pouco mais de tempo", disse. 

"Acredito que, na realidade, temos uma boa opção para os pneus dianteiros e uma ou talvez duas boas para os traseiros, mas não estamos considerando as outras opções de pneus. Mas vamos ver, isso é apenas uma suposição antes de andarmos no tráfego. Tivemos tempo no tráfego, com certeza. No nível em que estamos agora, acho que todos os pilotos concordam, após um treino livre já estamos prontos. Acredito que já estamos em um nível muito bom, então não estou preocupado com isso", concluiu. 

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