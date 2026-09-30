MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?

Marc Márquez retorna a Motegi neste fim de semana, o circuito no qual foi coroado campeão da MotoGP mais uma vez há um ano, mas o faz após mais um processo de reconstrução pessoal e reajuste de suas prioridades.

O Japão sempre foi um lugar especial para Márquez, que mantém laços particularmente fortes com o país asiático, onde comemorou quatro dos sete títulos mundiais que conquistou na categoria rainha.

A conquista do último deles, em 2025, foi provavelmente a mais intensa e gratificante de todas para um piloto que passou a vida inteira acostumado a vencer, mas que teve que parar de forma traumática em julho de 2020, após um erro de cálculo na reabilitação do ombro direito, em consequência de uma queda em Jerez.

Seguiram-se seis anos e outras tantas cirurgias, uma provação que o levou a pensar em jogar a toalha e até mesmo em trocar de moto.

Todo esse sofrimento e tensão ficaram perfeitamente resumidos no grito extraordinário que ele soltou alguns segundos depois de cruzar a linha de chegada em segundo lugar e garantir o campeonato de 2025.

“Consegui! Eu realmente consegui!”, disse a si mesmo, falando em catalão, sua língua materna, enquanto estava de pé em sua Ducati. Seu grito alcançou todo o público graças a um sistema de rádio instalado pelos organizadores especificamente para esse fim.

À medida que as horas passavam e ele começava a se acalmar, o espanhol começou a sentir os sintomas do desgaste físico e emocional acumulado.

“Encontrei paz comigo mesmo, mas também me sinto vazio. No momento, nem sinto vontade de voltar para a moto”, disse nos dias seguintes, sem perceber que, de fato, passaria mais um período considerável sem poder fazer o que mais ama, como consequência da queda que sofreu na Indonésia, na corrida imediatamente após as comemorações do título, na qual lesionou o ombro direito novamente.

Aquela queda, na qual Marco Bezzecchi o tirou da pista logo após o início da corrida de domingo, inevitavelmente o levou de volta àquele ponto de partida cruel e o forçou a se reinventar mais uma vez.

O piloto que entrará na pista nesta sexta-feira para a primeira sessão de treinos livres de Motegi é muito diferente daquele que o fez há exatamente um ano, resultado de mais uma reconstrução na qual ele, mais uma vez, reajustou suas prioridades.

O novo contrato de Márquez com a Ducati representa um ganho expressivo para o piloto. Isso é lógico quando se leva em conta que, ao assinar seu contrato anterior em junho de 2024, foi ele quem priorizou garantir uma vaga na equipe de fábrica da fabricante italiana.

Em 2025, no entanto, ele havia se tornado a peça-chave da empresa sediada em Bolonha, o que lhe conferiu um poder de negociação considerável, que ele soube usar adequadamente.

No entanto, o Motorsport.com apurou, com fontes internas da Ducati, que “a renovação não foi de forma alguma exorbitante, nem chegou nem perto dos valores que estavam sendo discutidos na MotoGP há alguns anos".

Marc Márquez após conquistar seu título da MotoGP de 2025 Foto: Ducati Corse

Vários meses se passaram entre a assinatura do contrato e seu anúncio, em decorrência do impasse nas negociações entre a promotora do campeonato e as fabricantes e equipes sobre o aspecto comercial de sua relação.

O piloto catalão concordou com um contrato de dois anos, válido até o final de 2028. Nesta nova fase, seus ganhos aumentarão consideravelmente em comparação com o período anterior de dois anos (2025-2026), mas o mesmo ocorrerá com o número de compromissos que ele deverá cumprir. A partir de janeiro próximo, ter Márquez no time custará mais à Ducati, enquanto o piloto #93 está mais zeloso do que nunca em relação às suas prioridades.

Um bom exemplo disso ocorreu no evento organizado pela promotora no centro de Londres na quinta-feira anterior ao GP da Inglaterra. Os organizadores só divulgaram a lista de participantes no último minuto, aparentemente na esperança de que Márquez cedesse e reorganizasse sua agenda e tratamento para comparecer. Isso não aconteceu.

“Por que não fui a Londres? Porque preciso cuidar da minha recuperação, e passar mais um dia em casa pode fazer uma grande diferença”, explicou o piloto da Ducati, provavelmente antecipando um dos finais de semana mais difíceis do ano, no qual acabou terminando em sétimo lugar.

“Eu não tinha controle sobre o meu braço direito”, disse ele aos seus técnicos imediatamente após cruzar a linha de chegada em sétimo lugar. Seguiram-se duas vitórias consecutivas, em Aragão e em Misano, o que o colocou temporariamente de volta na liderança da classificação, até que Jorge Martín retomou a ponta na Áustria.

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Mirco Lazzari GP - Getty Images

Toda a 'caravana' do campeonato mundial está agora na Ásia, onde essa nova versão de Márquez buscará maximizar seu potencial mais uma vez, aproveitando ao máximo o tempo disponível para se preparar e se recuperar após cada prova.

Com o destino do GP do Catar ainda em aberto, o piloto #93, assim como o restante de seus rivais, está entrando na reta mais intensa da temporada, com sete corridas distribuídas ao longo de nove semanas consecutivas.

Para evitar os efeitos das mudanças de fuso horário, Márquez permanecerá na Indonésia com sua parceira após a etapa de Mandalika, reservando-se pouco mais de uma semana antes de seguir para a Austrália.

“É a primeira vez que ele faz isso, embora tenha planejado o mesmo no ano passado, mas a queda na Indonésia o forçou a mudar seus planos”, disse à Motorsport.com um dos membros da Vertical, sua agência de empresários, que estava com ele em Tóquio na quarta-feira.

Na terça-feira, Márquez participou de um compromisso com Shoei, o fabricante dos capacetes que usa, um de seus patrocinadores de mais longa data. Na manhã seguinte, ele foi à academia do hotel e realizou uma rotina com faixas elásticas destinada a mobilizar seu braço direito machucado. “Ele presta muita atenção às leituras da faixa que usa no braço, que mede sua carga de trabalho e recuperação”, acrescentou a mesma fonte.

Essa abordagem, baseada no gerenciamento dos recursos de seu próprio corpo, também tem se tornado cada vez mais evidente nos últimos GPs e finais de semana. “Saio na sexta-feira e já tenho uma ideia de como as coisas vão correr. Isso me permite me regular para otimizar minha energia e o nível de risco que assumo toda vez que entro na pista”, disse Márquez.

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