A moto com motor V4 que a Yamaha está desenvolvendo foi dois segundos mais lenta do que a atual máquina da MotoGP com motor de quatro cilindros em linha nos testes em Brno na semana passada, de acordo com o piloto de fábrica Álex Rins.

Na semana passada, Rins e o piloto da Pramac Yamaha, Miguel Oliveira, realizaram um teste privado no circuito localizado na República Tcheca, onde a equipe de testes da fabricante japonesa também trabalhou no projeto V4 com dois de seus pilotos de teste, Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso.

Desde a saída da Suzuki, em 2022, a Yamaha é a única fabricante da MotoGP a continuar usando um motor de quatro cilindros em linha em sua moto de corrida. No entanto, o fabricante está trabalhando no motor V4 alternativo desde o ano passado.

Com Fernandez e Dovizioso na garagem ao lado testando a nova motocicleta, os olhos e os dedos de Rins se distraíram. Ele fez o upload de um vídeo em suas mídias sociais, mas acabou sendo excluído por pedido de seus chefes.

"É inevitável - e você não pode nem imaginar o quanto eu tentei convencê-los a me deixar testar a moto. E eles me disseram: 'De jeito nenhum'", disse o espanhol em Sachsenring, rindo.

"Não sei se posso dizer isso, mas o que eu vi é que [a moto V4] é muito boa. Como é normal, em um projeto tão novo, sempre há coisas a serem testadas. Eles [me repreenderam] porque fiz o upload de um vídeo do Augusto saindo para a pista e me obrigaram a excluí-lo".

"O que posso dizer é que eu estava andando atrás do Augusto nos treinos que fizemos e fiquei surpreso", admitiu Rins, que não tem informações sobre quando poderá testar a nova moto.

O Motorsport.com então perguntou a Rins se ele poderia falar sobre a diferença de tempos entre a motocicleta padrão e a V4. "Fiz 1min52s7 com minha moto e acho que eles - Augusto - conseguiram fazer uma volta em 1min54s8 ou 1min54s7", respondeu ele, sugerindo uma diferença de cerca de dois segundos.

Rins, no entanto, não acredita que essa seja a diferença real, considerando o número reduzido de voltas que a V4 deu, bem como a falta de pneus novos.

"Não são realmente dois segundos, é menos. Eu dei 70 voltas no primeiro dia e 40 no segundo. Acho que eles deram 30 voltas entre os dois pilotos nos dois dias porque tiveram que passar muito tempo parados, montando e desmontando coisas".

O companheiro de equipe de Rins, Fabio Quartararo, também foi questionado sobre a V4 na Alemanha, mas disse que não poderá fazer comentários até sua primeira sessão com a máquina, que está prevista para setembro.

"Vou testá-la por volta de setembro, acho que em Misano", disse o francês. "Os comentários são positivos, mas até eu testar a motocicleta, são apenas os engenheiros me dizendo coisas. Não posso realmente sentir o potencial até testá-la".

Rins refletiu positivamente sobre a chance de se preparar para Brno, já que a MotoGP volta ao circuito tcheco pela primeira vez desde 2020 no próximo fim de semana. "Eles me deram a opção de fazer o teste, e eu não hesitei nem por um segundo", disse ele.

"Porque, antes de tudo, é um circuito que eu gosto, uma pista de MotoGP de verdade, antiga, com velocidade, curvas conectadas e colinas. E não estamos nela desde 2020. Ele também tem asfalto novo. Eu realmente gostei. A pista estava muito boa, com muita aderência", concluiu.

