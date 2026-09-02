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MotoGP: Vaga de Moreira na equipe de fábrica da Honda está "praticamente confirmada", diz jornalista

Simon Patterson, no podcast The Race, afirmou que a ida do brasileiro para a HRC em 2027 está encaminhada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

O futuro imediato de Diogo Moreira na MotoGP deve ser com a marca Honda, mas ainda não se sabe se o brasileiro de 22 anos continuará com a satélite LCR ou se correrá pela equipe de fábrica em 2027. Agora, o repórter Simon Patterson, no podcast The Race MotoGP, afirmou que a vaga de Moreira na HRC está "praticamente definida".

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Moreira segue impressionando na sua temporada de estreia na categoria rainha, com o GP de Aragón marcando mais resultados fortes do brasileiro: um 10º lugar na sprint e uma nona colocação na corrida principal de MotorLand.

O futuro de Moreira segue indefinido, especialmente pela competição com David Alonso, jovem piloto da Moto2 e que correrá com a marca Honda em 2027. No entanto, para Patterson, a presença do brasileiro na equipe de fábrica está praticamente garantida.

"Eu acho que a razão pela qual a Honda ainda não anunciou ele [Moreira] é muito óbvia", começou o jornalista, destacando a razão pela qual nenhum anúncio ainda foi feito pela marca japonesa.

"Eles querem algo positivo para comentarem quando formos para Motegi e eles vão apenas segurar isso até estar na frente da torcida local e sim, isso não me surpreende nem um pouco. A Honda não é o tipo de marca que corre para fazer anúncios, nunca foram assim".

Patterson disse que fontes do paddock apontaram que o acordo com o brasileiro está "praticamente confirmado".

"No entanto, eu tive conversas ao longo do final de semana [em Aragón] que indicam que ele [Moreira] está praticamente confirmado que ele irá para lá, que David Alonso irá com Santi Hernández [ex-chefe de equipe de Marc Márquez] para LCR e que está tudo acertado agora, esperando apenas um anúncio", concluiu.

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