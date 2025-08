A MotoGP está agora em sua tão esperada pausa de verão, e é hora de fazer um balanço do que os primeiros 12 GPs da temporada 2025 trouxeram. Na pista, uma coisa ficou clara: Marc Márquez emergiu como o piloto líder, completando outra campanha histórica que o leva diretamente ao seu nono título mundial.

Mas, além disso, há outros dados que podem nos dizer como está sendo o percurso de cada piloto. Um deles é o número de acidentes.

Faltando 10 rodadas para o final, um total de 185 quedas foram registradas, contando tanto os pilotos titulares quanto os substitutos e os wildcards. Veja a seguir o detalhamento dos acidentes e quem foi parar na pista na temporada de 2025.

Piloto Marca Acidentes em 2025 (após 12 provas) Acidentes em 2024 (ano) Acidentes em 2023 (ano) Acidentes em 2022 (ano) Joan Mir Honda 15 17 24 11 Johann Zarco Honda 15 15 15 18 Álex Márquez Ducati 13 21 21 21 Brad Binder KTM 13 19 15 9 Franco Morbidelli Ducati 12 15 7 10 Marco Bezzecchi Aprilia 12 18 20 23 Jack Miller Yamaha 12 20 21 14 Ai Ogura Aprilia 11 Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Pedro Acosta KTM 9 28 Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Fermín Aldeguer Ducati 9 Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Marc Márquez Ducati 8 24 29 18 Fabio Quartararo Yamaha 7 9 9 7 Pecco Bagnaia Ducati 6 9 7 14 Enea Bastianini KTM 6 13 13 18 Raúl Fernández Aprilia 6 8 13 9 Somkiat Chantra Honda 5 Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Não estava na MotoGP Lorenzo Savadori Aprilia 5 6 2 3 Maverick Viñales KTM 4 10 7 2 Augusto Fernández Yamaha 4 19 23 Não estava na MotoGP Álex Rins Yamaha 3 10 8 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 3 13 13 12 Miguel Oliveira Yamaha 3 6 15 9 Aleix Espargaró Honda 2 19 23 14 Jorge Martín Aprilia 1 15 16 15 Takaaki Nakagami Honda 1 7 12 12 Luca Marini Honda 0 4 16 7 Pol Espargaró KTM 0 4 16 21

Como você pode ver na tabela, dois pilotos da Honda caíram mais vezes: Mir e Zarco, com 15 quedas cada. Por um lado, o espanhol está tentando bater os recordes dos anos anteriores, sofrendo com o desempenho da RC213V, mas o que é particularmente impressionante é o número de vezes que ele foi parar no chão devido a incidentes que não foram culpa sua: ele foi derrubado em Le Mans (no incidente na largada envolvendo Bagnaia e Bastianini), em Aragón (Miller), em Assen (Aldeguer), em Sachsenring (Ogura) e em Brno (Alex Márquez).

Mais impressionante pode ser o número de quedas de Zarco, que, apesar de ser o piloto mais bem colocado da marca japonesa na classificação geral com 109 pontos, está caindo mais este ano do que nas temporadas anteriores, já tendo igualado o número de quedas que sofreu em todo o ano de 2023 e 2024.

Do lado da HRC, outra curiosidade é que eles têm o único piloto que não caiu em corridas de domingo durante todo o ano: Luca Marini, embora uma lesão durante um teste nas 8 Horas de Suzuka o tenha forçado a perder várias etapas.

Em termos de Ducati, o piloto que caiu mais vezes foi Álex Márquez, com 13, embora ele esteja mais ou menos na média, perto de igualar seus números das últimas três temporadas. Em contrapartida, seu irmão Marc está aplicando seu tremendo domínio ao fator acidente, pois está caindo muito menos do que nos anos anteriores, quando sofreu com suas motos.

Embora tenha perdido duas vitórias em Austin e Jerez por causa desse problema, ele caiu apenas 8 vezes, longe das mais de 20 dos dois anos anteriores. No entanto, a falta de sensibilidade parece ser mais perceptível em Pecco Bagnaia, que, com 6 acidentes, está mais próximo de seus números de 2022 do que dos de 2023 e 2024.

Francesco Bagnaia sofre uma queda, Equipe Ducati. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

No que diz respeito à Aprilia, vale a pena notar que era comum ver Bezzecchi (12 vezes) e Ogura (11 vezes) no chão em suas primeiras temporadas com a moto italiana, com o japonês sendo estreante na MotoGP.

Embora o exemplo de que não é preciso um grande acidente para causar um enorme problema seja Martín: apenas um acidente em sua temporada, mas foi um grave acidente no Catar, que o deixou de fora até seu brilhante retorno na República Tcheca.

Na KTM, o ano difícil foi particularmente notável em Binder, que tem mais de 10 quedas e está se aproximando de seu recorde na categoria, mas a maturidade de Acosta, que em seu segundo ano o leva a ter menos de 10 incidentes, em comparação com os quase 30 em em sua temporada de estreia.

Na Yamaha, Miller e Rins parecem continuar com sua progressão normal, mas a má sorte que atingiu Quartararo é perceptível. O campeão de 2021 já igualou seu recorde de 2022 e está dois atrás dos 9 dos anos anteriores.

Quanto à distribuição por marca, a Ducati continua a ter mais motos do que os outros fabricantes, sendo a que mais tem quedas registradas depois de 12 GPs, com 51. Atrás estão a Honda, com 38 para seus quatro pilotos regulares, mais Nakagami e Espargaró; a Aprilia, com 35, e a KTM, com 32.

Fábricas Acidentes após 12 GPs em 2025 Ducati 51 Honda 38 Aprilia 35 KTM 32 Yamaha 29

