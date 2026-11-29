MotoGP: Veja resultado do GP de Valência, o último de Márquez
Vitória ficou com Raúl Fernández, enquanto o brasileiro Diogo Moreira foi 12º
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Neste domingo, foi realizado o GP de Valência, etapa final da MotoGP 2026, com direito a despedida de Marc Márquez do Mundial de Motovelocidade. Piloto da Ducati, o octacampeão da classe rainha ficou em segundo, atrás do vencedor Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia. Confira o resultado abaixo:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pontos
|1
|25
|27
|
40'46.900
|159.0
|25
|2
|93
|27
|
+2.200
40'49.100
|2.200
|158.9
|20
|3
|37
|27
|
+2.418
40'49.318
|0.218
|158.9
|16
|4
|72
|27
|
+3.660
40'50.560
|1.242
|158.8
|13
|5
|
J. MartinAprilia Racing Team
|89
|27
|
+7.555
40'54.455
|3.895
|158.6
|11
|6
|
A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|27
|
+10.309
40'57.209
|2.754
|158.4
|10
|7
|54
|27
|
+11.687
40'58.587
|1.378
|158.3
|9
|8
|23
|27
|
+16.274
41'03.174
|4.587
|158.0
|8
|9
|49
|27
|
+18.593
41'05.493
|2.319
|157.8
|7
|10
|36
|27
|
+20.308
41'07.208
|1.715
|157.7
|6
|11
|
P. EspargaroTech 3
|44
|27
|
+23.544
41'10.444
|3.236
|157.5
|5
|12
|11
|27
|
+24.271
41'11.171
|0.727
|157.5
|4
|13
|
J. ZarcoLCR Honda
|5
|27
|
+24.687
41'11.587
|0.416
|157.5
|3
|14
|20
|27
|
+24.776
41'11.676
|0.089
|157.4
|2
|15
|
L. MariniRepsol Honda Team
|10
|27
|
+28.310
41'15.210
|3.534
|157.2
|1
|16
|
F. MorbidelliTeam VR46
|21
|27
|
+33.048
41'19.948
|4.738
|156.9
|17
|
B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|27
|
+36.166
41'23.066
|3.118
|156.7
|18
|
A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|27
|
+42.980
41'29.880
|6.814
|156.3
|19
|47
|27
|
+43.320
41'30.220
|0.340
|156.3
|20
|
J. MillerPramac Racing
|43
|27
|
+58.364
41'45.264
|15.044
|155.3
|dnf
|
I. LecuonaDucati Team
|27
|5
|
+22 Voltas
8'30.404
|22 Voltas
|141.2
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Bezzecchi vice, Aprilia campeã de construtores e mais: veja tabelas finais da temporada 2026
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP do Catar em Tempo Real
MotoGP: Veja resultado do GP de Valência, o último de Márquez
F1 - Ferrari: "Estamos mais perto da Racing Bulls do que da Red Bull"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários