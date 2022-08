Carregar reprodutor de áudio

Piloto italiano da equipe de fábrica da Ducati na MotoGP, Francesco 'Pecco' Bagnaia brilhou na manhã deste domingo e venceu o GP da Grã-Bretanha, disputado no tradicional circuito de Silverstone.

Bagnaia chegou à frente do espanhol Maverick Viñales, da Aprilia, para triunfar na Inglaterra. Quem completou o top 3 foi o australiano Jack Miller, da Ducati, à frente do italiano Enea Bastianini, da Gresini Ducati.

Piloto da Espanha, Jorge Martín foi o quinto com a Pramac Ducati. Seu companheiro Johann Zarco cravou a pole position no sábado e largou da posição de honra em Silverstone, mas o francês acabou caindo e desperdiçou uma boa oportunidade para vencer pela primeira vez na categoria.

Atual campeão e líder da temporada 2022, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha, fez prova de contenção de danos por ter de pegar uma punição de 'long lap' e chegou em oitavo para salvar importantes pontos no campeonato.

Vice-líder do ano, o espanhol Aleix Espargaró superou as dores decorrentes de queda no treino livre de sábado e chegou logo atrás de Quartararo com a Aprilia. Veja a tabela de resultados completa abaixo:

