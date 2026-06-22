MotoGP: Vencedores e perdedores do polêmico GP da República Tcheca

A história da MotoGP não para de apresentar novas reviravoltas. O GP da República Tcheca pareceu marcar uma verdadeira virada na disputa pelo título deste ano e também contou com um toque de estranheza, já que o líder do campeonato foi suspenso da corrida...

Vencedor: Marc Márquez

Essa vitória foi um golpe duro para todos os outros pilotos que esperavam conquistar o campeonato de 2026. Depois de somar o máximo de pontos na Hungria, havia especulações de que Marc Márquez, ainda em recuperação, não teria vida fácil em um circuito físico e no sentido horário como o de Brno.

Olhando para o exausto piloto de 33 anos ao final de um domingo longo e quente, é justo dizer que ele realmente se esforçou muito. Mesmo assim, ele subiu ao degrau mais alto do pódio, derrotando um adversário ambicioso oito anos mais novo que ele. Ele também superou seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, com sua habitual garra.

O terceiro lugar na corrida sprint também rendeu uma boa quantia de pontos, permitindo que Márquez terminasse o fim de semana 32 pontos mais perto de Marco Bezzecchi do que quando o havia iniciado. A diferença agora é de apenas 40 pontos. E as últimas esperanças de seus rivais praticamente se esgotaram.

Perdedor: Marco Bezzecchi

Olhando para trás, Bezzecchi nunca deu a impressão de estar pronto para vencer neste fim de semana. Ele admitiu na quinta-feira que havia sofrido lesões após ser tirado da corrida pelo companheiro de equipe na Hungria. Ele também evitou responder a perguntas sobre o clima entre ele e Jorge Martín, claramente sem disposição para falar de “família feliz” na Aprilia.

Na sexta-feira, ele admitiu que estava sentindo mais dor do que esperava devido às sequelas do acidente em Balaton. No dia seguinte, conseguiu o quarto lugar no grid antes de sofrer sua quarta queda não forçada na largada da temporada – nada menos que na penúltima volta. E todos sabemos o que aconteceu na área de cascalho depois disso.

Aquela discussão com um fiscal de pista que resultou em uma agressão flagrada pelas câmeras revelou a frustração acumulada por parte de Bezzecchi. Mas isso levou a uma punição ainda maior: a proibição de correr no domingo.

Isso garantiu a ele um fim de semana sem pontos, e Márquez aproveitou ao máximo. O que foi ainda mais preocupante para o italiano foi seu ritmo mediano ao longo do fim de semana. É difícil imaginar que o rei dos GPs do início da temporada teria conseguido algo melhor do que um distante quarto lugar no domingo.

Vencedor: Ai Ogura

Com Bezzecchi envolvido em todo tipo de controvérsia, coube à estrela em ascensão do Japão provar que o pacote da Aprilia não havia saído dos trilhos. Desde Mugello, Ai Ogura começou a mostrar melhor desempenho nos treinos, mesmo às sextas-feiras.

Isso, por sua vez, está ajudando-o a subir de forma constante no grid, a ponto de conquistar sua primeira pole position em Brno. Considerando o hábito de Ogura de ser o mais rápido no final das corridas, não era difícil imaginar que a Aprilia da Trackhouse desapareceria na distância se ele conseguisse controlar a corrida da liderança.

Não foi exatamente assim que aconteceu, mas Ogura saiu da República Tcheca com sua reputação de excelência ainda mais reforçada. Ele lutou muito e evitou erros ao ser superado pelos experientes pilotos da equipe oficial da Ducati, Bagnaia e Márquez, na sprint e no GP, respectivamente.

Ele finalmente conseguiu um desempenho consistente durante todo o fim de semana, mas afirma que ainda precisa trabalhar sua agressividade nas primeiras voltas da corrida. As tendências atuais sugerem que ele vai resolver isso mais cedo ou mais tarde.

Perdedora: KTM

Brno deu um vislumbre de como seriam os resultados da KTM se Pedro Acosta fosse tirado da equação.

O astro da equipe teve um fim de semana desanimador no aspecto mecânico, sofrendo falhas técnicas nos três dias. Ele atribuiu sua queda na sprint a um dispositivo de altura de suspensão emperrado, e então a avaria na última volta do domingo selou sua primeira etapa da temporada sem pontuação.

A confiabilidade da KTM está se tornando um assunto delicado para a fábrica austríaca, especialmente quando se leva em conta que foi uma RC16 com defeito que causou o terrível acidente de Álex Márquez em Barcelona.

E com Acosta ausente da tabela de resultados em Brno, de repente a KTM teve apenas um 10º lugar para comemorar — graças, nessa ocasião, ao Enea Bastianini pela Tech3.

Vencedor: Joan Mir

Pela primeira vez nesta temporada, o piloto da Honda, propenso a quedas, conseguiu chegar ao final tanto na sprint quanto na corrida principal. Além disso, Joan Mir teve um excelente desempenho ao conquistar o quinto lugar no domingo.

Usar o pneu traseiro macio foi uma opção ousada no intenso calor do verão em Brno. A decisão do espanhol de apostar nisso foi totalmente contra a corrente – embora um cínico pudesse ironizar que ele nem esperava chegar ao final de qualquer maneira. Mas ele conseguiu, marcando sua volta mais rápida no meio da corrida e evitando qualquer queda significativa no ritmo no final.

O mais surpreendente é que os 11 pontos que ele conquistou em Brno quase dobraram o que havia somado na temporada até aquele momento. Finalmente, Mir apresentou um desempenho digno em uma corrida. É em dias como esses que ainda se veem lampejos do homem que conquistou o título há seis anos.

Perdedor: Jorge Martín

Um “torpedo” descontrolado chamado Jorge Martín causou um desastre para a equipe da Aprilia, na Hungria. Desta vez, pelo menos, o espanhol não levou ninguém junto com ele ao passar por mais um fim de semana para esquecer.

Sobrecarregado com uma dupla penalidade de volta longa, resultado de sua batida na primeira curva em Balaton, Martín nunca teria tirado muito proveito do GP. Mas o mais preocupante foi o fato de ele nunca ter realmente acompanhado o ritmo. Ele teve que passar pelo Q1 a caminho de um decepcionante 10º lugar no grid, e depois não conseguiu chamar a atenção ao terminar em quinto e nono nas duas corridas.

O piloto da equipe de fábrica da Aprilia não atribuiu seus problemas a nenhuma lesão pós-Balaton, dizendo simplesmente que estava “ficando para trás”.

Na verdade, as coisas têm ido de mal a pior desde sua memorável recuperação e vitória na França. Com Márquez em franca ascensão e Bezzecchi possivelmente vacilando, a Aprilia precisa que seu campeão mundial recupere sua forma o mais rápido possível.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

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