Nesta sexta-feira (30) foi concluída oficialmente a compra da Tech3, equipe satélite da KTM na MotoGP, por um conglomerado de investidores representado pelo ex-chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner. E com o fim das negociações, foi divulgada a lista dos novos donos do time francês, que inclui o piloto da Alpine, Pierre Gasly.

Em agosto do ano passado, foi divulgado o interesse de um grupo de investidores na compra da Tech3, há mais de três décadas nas mãos do francês Hervé Poncharal. À frente da compra, pelo menos como representante, estava Steiner, que se tornou o novo CEO da equipe a partir de 2026, ainda como satélite da KTM e com Maverick Viñales e Enea Bastianini como pilotos.

Na verdade, Steiner é apenas o executivo contratado para representar um conglomerado de investidores que nesta sexta-feira fechou a compra da equipe por cerca de 25 milhões de euros, entre os quais se encontram o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly e David Blitzer, acionista das cinco principais ligas esportivas profissionais masculinas dos Estados Unidos (NBA, NHL, NFL, MLB, MLS).

Em um comunicado oficial, a IKON Capital, empresa que inicialmente tocou a compra, anuncia a chegada da Bolt Ventures e da Main Street Advisors como investidores para concluir a aquisição.

“A Red Bull KTM Tech3 anunciou hoje que a Bolt Ventures e a Main Street Advisors, de David Blitzer, se associaram à IKON Capital para adquirir a equipe. Sob a liderança de Guenther Steiner, CEO da Tech3, veterano chefe de equipe de F1 e executivo de automobilismo de renome internacional”, explica o comunicado.

“A Bolt Ventures, a Main Street Advisors e a IKON Capital buscam consolidar a Tech3 como a equipe líder do grid e consolidar a MotoGP no cenário esportivo mundial”, acrescenta.

“É um momento muito emocionante para entrar na MotoGP, e para a IKON Capital e para mim era importante reunir um grupo de investidores com ideias semelhantes que compartilhassem uma visão de longo prazo para a equipe Tech3”, explica Steiner, comprometido “em preservar o legado da Tech3, adotando uma abordagem de crescimento moderado e estratégico. Trata-se de aproveitar o que já funciona, e estou ansioso por trabalhar em conjunto para moldar o futuro da equipe".

“A MotoGP está bem posicionada para desfrutar da ascensão meteórica que vimos na Fórmula 1, e estamos confiantes de que nosso investimento na Tech3 é um investimento no futuro do automobilismo”, explica David Blitzer. “Estamos ansiosos para trabalhar todos juntos para dar a Guenther e à Tech3 tudo o que é necessário para competir com os melhores da MotoGP e crescer dentro e fora do grid”.

Expandir a MotoGP para os EUA

“A MotoGP é uma das oportunidades de investimento mais atraentes do esporte atual e estamos muito felizes em nos associar à Bolt, IKON e Guenther para ajudar a escrever o próximo capítulo da Tech3 e apoiar a evolução da série em geral”, acrescenta Paul Wachter, fundador e diretor executivo da Main Street Advisors, outra das empresas investidoras. “Estamos ansiosos para que mais pessoas, especialmente nos EUA, conheçam este esporte emocionante e sua rica história”.

Além da Bolt Ventures, Main Street Advisors e IKON Capital, o grupo de investidores da Tech3 inclui o já mencionado Pierre Gasly, TRAIL SLAM, ALK Capital, Barry English (Penman Holdings), Tom Stafford, Charles de Carvalho e Richard Cook (Dolphin Capital).

“O fato de um grupo de investidores dessa magnitude adquirir uma equipe é um grande apoio para o MotoGP e para a trajetória de crescimento global do campeonato”, afirma Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da Dorna. “Estamos muito felizes em receber o grupo no paddock e esperamos colaborar para levar o campeonato a novos públicos em todo o mundo”.

Gasly não é o único piloto de F1 que se interessou pela compra de equipes de MotoGP. Tanto Lewis Hamilton quanto Max Verstappen, este último por meio de um grupo de investidores, demonstraram interesse em investir na nova propriedade da Liberty Media.

Mudança de fornecedor à vista?

O novo grupo de investidores deverá fechar um acordo com a MotoGP para o período 2027-2031, assim como as demais fabricantes e equipes, um contrato que é dado como certo após o fechamento da compra e que pode significar uma nova mudança de fornecedor de motos.

A Tech3 estreou em 2001 na categoria rainha como satélite da Yamaha e , em 2019, deixou a casa de Iwata para se associar à KTM, um acordo que termina no final de 2026. Embora, por enquanto, ninguém tenha confirmado, já se fala de um acordo para se tornar uma estrutura satélite da Honda a partir de 2027 com um contrato plurianual, o que permitiria ver seis motos do fabricante de Tóquio no grid da MotoGP.

