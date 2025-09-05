O ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Guenther Steiner, concluiu a aquisição da equipe Tech3 de MotoGP, há muito tempo em negociação, com o apoio de um consórcio de investidores.

A compra foi anunciada em uma coletiva de imprensa no Circuito de Barcelona-Catalunha na sexta-feira, às vésperas do GP da Catalunha de MotoGP. O Motorsport.com havia informado em agosto que Steiner estava perto de finalizar o acordo.

Steiner estava presente no anúncio e assumirá a gestão da equipe no lugar do agora antigo proprietário, Hervé Poncharal, em 2026. O ex-chefe da Haas será o novo CEO da Tech3, enquanto seu parceiro de negócios Richard Coleman assumirá a função de diretor da equipe, que é cliente da KTM no Mundial.

"Esta é uma oportunidade fantástica", disse Steiner. "A Tech3 é uma grande equipe com um enorme potencial e um legado impressionante. O impacto de Hervé na equipe e na própria MotoGP não pode ser esquecido, e estamos honrados em assumir o comando e continuar a construir sobre essas bases".

"Estamos entusiasmados em fazer parte do paddock da MotoGP e maximizar o potencial da equipe e do esporte à medida que ele continua a crescer, ajudando a levá-lo a novos públicos", seguiu Gunther nesta sexta-feira.

A aquisição, avaliada em pouco menos de 20 milhões de euros (cerca de 125 milhões de reais, no câmbio atual), foi financiada pela IKON Capital, , uma plataforma de investimentos e empresa de consultoria liderada por Damien O'Donohoe e Markus Gloel.

A Tech3 compete na classe rainha do Mundial desde 2001, inicialmente com motos da Yamaha. Ela 'mudou de lealdade' para a KTM na temporada 2019 e continua sendo sua única equipe satélite até o momento.

Sob os termos do acordo, a Tech3 manterá como pilotos o espanhol Maverick Viñales e o italiano Enea Bastianini em seu line-up, juntamente com toda a equipe atual, enquanto mantém a sede do time na França.

Acredita-se também que Steiner tenha obtido garantias da Dorna -- promotora da MotoGP recém-adquirida pela Liberty Media, dona da F1 -- para manter as duas vagas da Tech3 no grid para além do próximo ano. Os contratos atuais entre as equipes e a Dorna expiram em 2027, quando a MotoGP mudará para os regulamentos de motores de 850cc após vários anos com motos de 1000cc.

"Este é o fim de uma era, mas também o início de uma outra era emocionante para todos nós", disse Poncharal. "Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos desde o nascimento da Tech3, vencendo corridas de MotoGP e conquistando tantos pódios, bem como do que construímos ao longo dessas décadas com todas as pessoas com quem cruzamos o caminho".

"Quando Gunther me procurou com interesse na equipe, parecia ser o momento perfeito para fazer essa mudança. Sei que Guenther conduzirá a equipe com direção, ambição e integridade, sem esquecer o espírito de rock'n'roll em que ela foi fundada. A Tech3 estará em boas mãos para ajudá-la a crescer ainda mais nesta nova era da MotoGP", completou Poncharal.

Era 'Liberty' na MotoGP

Sob o comando da Liberty Media, as avaliações das equipes de F1 dispararam, com a McLaren Racing supostamente valendo £ 3 bilhões (cerca de 22 bilhões de reais, no câmbio atual) depois que o fundo soberano do Bahrein, Mumtalakat, e a CYVN Holdings, de Abu Dhabi, compraram a participação restante na equipe de outros investidores nesta semana.

Steiner começou sua carreira como mecânico de rally antes de mudar para a F1 em 2001 com a Jaguar. Ele permaneceu na equipe de Milton Keynes após sua aquisição pela Red Bull, atuando como diretor de operações técnicas da equipe taurina em 2005, divorciando-se do time de energéticos no fim do ano.

Ele também liderou a entrada da Red Bull na NASCAR no ano seguinte, mas é mais famoso por montar a equipe Haas de F1. Sua atitude engraçada, retratada na série Drive to Survive da Netflix, transformou-o em um nome conhecido no final dos anos 2010 e início dos anos 2020.

O italiano não teve seu contrato renovado pelo dono Gene Haas no final de 2023 e, desde então, tem se concentrado no trabalho de mídia como especialista e colunista. A aquisição da Tech3 marca seu retorno ao automobilismo em uma função gerencial.

