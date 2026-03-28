MotoGP GP das Américas

VÍDEO: Martín cai durante comemoração de vitória na sprint dos EUA da MotoGP

Espanhol venceu sua primeira na temporada em prova caótica no Circuito das Américas, em Austin, e protagonizou cena engraçada quando retornava aos boxes

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín promoveu uma cena engraçada para os presentes no Circuito das Américas ao cair enquanto comemorava vitória na corrida sprint da MotoGP.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O caos na corrida sprint do GP dos EUA de MotoGP deste sábado (28) não acabou nem mesmo com o fim da corrida. O Circuito das Américas viu não somente Fabio di Giannantonio, Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Joan Mir caírem, como até o vencedor Jorge Martín. E para piorar: quando a prova já tinha terminado.

O espanhol da Aprilia comemorava sua vitória em Austin e empinava sua moto em uma das retas da pista no caminho de volta aos boxes, quando perdeu o controle, caiu, e foi arrastado 'de joelhos'. A cena surpreendeu a torcida e gerou memes nas redes sociais, especialmente pela reação do piloto.

Quando finalmente parou, ele tentou levantar-se rapidamente e quase tomou outro tombo sozinho. Para a sorte de Martín, a MotoGP 'cortou'  o momento ao publicar o vídeo da queda em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

A corrida sprint do GP dos EUA foi uma das mais caóticas etapas curtas dos últimos tempos. O espanhol venceu-a somente na última volta ao protagonizar disputa roda a roda com Francesco Bagnaia, que saiu da quarta colocação, passou todo mundo na largada e liderou a prova toda até os momentos finais.

 

O primeiro no grid, di Giannantonio, caiu nos metros iniciais quando brigava por posição com Márquez, que também foi ao chão. No decorrer da corrida, o até então líder do campeonato de pilotos, Bezzecchi, que brigava pelo top 3, sofreu uma queda sozinho - que lhe custou a ponta da tabela para Martín, e foi 'imitado' por Mir, que vinha logo atrás.

Diogo Moreira, representante do Brasil na MotoGP, não completou a prova por ter tido problemas com sua Honda . Ele despencou de 14º para 19º na largada e foi obrigado a recolher aos boxes para abandonar. Bagnaia concluiu em segundo e Pedro Acosta foi o terceiro. Confira como foi a corrida aqui.

ANTONELLI É POLE no JAPÃO com DOMÍNIO da Mercedes! BORTOLETO fica em 9º e Verstappen CAI no Q2

