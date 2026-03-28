VÍDEO: Martín cai durante comemoração de vitória na sprint dos EUA da MotoGP
Espanhol venceu sua primeira na temporada em prova caótica no Circuito das Américas, em Austin, e protagonizou cena engraçada quando retornava aos boxes
Jorge Martín promoveu uma cena engraçada para os presentes no Circuito das Américas ao cair enquanto comemorava vitória na corrida sprint da MotoGP.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
O caos na corrida sprint do GP dos EUA de MotoGP deste sábado (28) não acabou nem mesmo com o fim da corrida. O Circuito das Américas viu não somente Fabio di Giannantonio, Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Joan Mir caírem, como até o vencedor Jorge Martín. E para piorar: quando a prova já tinha terminado.
O espanhol da Aprilia comemorava sua vitória em Austin e empinava sua moto em uma das retas da pista no caminho de volta aos boxes, quando perdeu o controle, caiu, e foi arrastado 'de joelhos'. A cena surpreendeu a torcida e gerou memes nas redes sociais, especialmente pela reação do piloto.
Quando finalmente parou, ele tentou levantar-se rapidamente e quase tomou outro tombo sozinho. Para a sorte de Martín, a MotoGP 'cortou' o momento ao publicar o vídeo da queda em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).
A corrida sprint do GP dos EUA foi uma das mais caóticas etapas curtas dos últimos tempos. O espanhol venceu-a somente na última volta ao protagonizar disputa roda a roda com Francesco Bagnaia, que saiu da quarta colocação, passou todo mundo na largada e liderou a prova toda até os momentos finais.
O primeiro no grid, di Giannantonio, caiu nos metros iniciais quando brigava por posição com Márquez, que também foi ao chão. No decorrer da corrida, o até então líder do campeonato de pilotos, Bezzecchi, que brigava pelo top 3, sofreu uma queda sozinho - que lhe custou a ponta da tabela para Martín, e foi 'imitado' por Mir, que vinha logo atrás.
Diogo Moreira, representante do Brasil na MotoGP, não completou a prova por ter tido problemas com sua Honda . Ele despencou de 14º para 19º na largada e foi obrigado a recolher aos boxes para abandonar. Bagnaia concluiu em segundo e Pedro Acosta foi o terceiro. Confira como foi a corrida aqui.
