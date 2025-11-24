Piloto da Tech3 KTM, Maverick Viñales, procurou a antiga estrela da MotoGP, Jorge Lorenzo, para obter apoio após a temporada de 2025, contratando o tricampeão mundial como seu treinador.

Depois de ter sugerido a possibilidade de fazer uma parceria com Lorenzo no teste de pós-temporada em Valência na terça-feira, Viñales agora confirmou que fechou um acordo com o piloto de 38 anos. O veterano construiu uma reputação correndo contra nomes como Valentino Rossi, Marc Márquez e Dani Pedrosa. Agora, ele irá orientar seu compatriota em áreas como condicionamento físico, aconselhamento estratégico e análise técnica.

O anúncio ocorre após uma primeira temporada delicada para Viñales com a KTM. Inicialmente, o espanhol impressionou ao se adaptar rapidamente à RC16, mas sofreu a primeira grande lesão da carreira na MotoGP no meio da temporada.

Embora tenha conseguido retornar no final da temporada, no último fim de semana em Valência, ele ainda não havia se recuperado da fratura no ombro que sofreu no GP da Alemanha, em julho.

"Maverick Viñales está abrindo um novo capítulo em seu projeto esportivo com a adição de Jorge Lorenzo como seu treinador de desempenho", disse a dupla em uma declaração conjunta.

"O objetivo dessa colaboração é claro: lutar pelo Campeonato Mundial da @motogp. Lorenzo trabalhará com Viñales de forma contínua em três áreas principais: Preparação física e atlética, com um forte foco em rotinas, treinamento e recuperação adaptados às demandas atuais da MotoGP. Treinamento estratégico, voltado para o gerenciamento de pressão e risco, consistência na corrida e tomada de decisões em momentos críticos. Desenvolvimento técnico-esportivo, reforçando a análise e o planejamento do fim de semana da corrida. A colaboração será apoiada por uma equipe coordenada por Lorenzo e totalmente alinhada com o projeto de Viñales, com o objetivo comum de alcançar um progresso sólido e sustentável a médio e longo prazo".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Falando após o anúncio, Viñales disse: "Trazer Jorge para essa jornada é uma grande oportunidade de aprender e melhorar em todos os aspectos. Sua experiência e perspectiva externa nos ajudarão a dar passos confiantes para frente. Estou começando esta nova etapa com grande motivação e entusiasmo".

Lorenzo acrescentou: "Maverick sempre teve talento natural e grande velocidade. Meu papel é acompanhá-lo, compartilhar minha experiência e conhecimento e ajudá-lo a alcançar sua melhor versão. Acredito firmemente que, se melhorarmos em cada uma das áreas principais, o sucesso será inevitável".

Espera-se que Viñales se recupere totalmente até o início dos testes da pré-temporada em Sepang, em fevereiro. Lorenzo manteve uma presença semirregular no paddock desde sua aposentadoria da MotoGP após 2019 e atualmente atua como apresentador da emissora espanhola DAZN.

DIOGO é CAMPEÃO com MAIOR VIRADA da HISTÓRIA DA MOTO2 e ESTREIA NA MOTOGP AMANHÃ! Enzo Lopes BRILHA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!