Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Indy
Indy
Indy October Testing
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP
MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

Espanhol da KTM fechou acordo com tricampeão para ano que vem

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Maverick Vinales with Jorge Lorenzo

Piloto da Tech3 KTM, Maverick Viñales, procurou a antiga estrela da MotoGP, Jorge Lorenzo, para obter apoio após a temporada de 2025, contratando o tricampeão mundial como seu treinador.

Depois de ter sugerido a possibilidade de fazer uma parceria com Lorenzo no teste de pós-temporada em Valência na terça-feira, Viñales agora confirmou que fechou um acordo com o piloto de 38 anos. O veterano construiu uma reputação correndo contra nomes como Valentino Rossi, Marc Márquez e Dani Pedrosa. Agora, ele irá orientar seu compatriota em áreas como condicionamento físico, aconselhamento estratégico e análise técnica. 

O anúncio ocorre após uma primeira temporada delicada para Viñales com a KTM. Inicialmente, o espanhol impressionou ao se adaptar rapidamente à RC16, mas sofreu a primeira grande lesão da carreira na MotoGP no meio da temporada. 

Embora tenha conseguido retornar no final da temporada, no último fim de semana em Valência, ele ainda não havia se recuperado da fratura no ombro que sofreu no GP da Alemanha, em julho.

"Maverick Viñales está abrindo um novo capítulo em seu projeto esportivo com a adição de Jorge Lorenzo como seu treinador de desempenho", disse a dupla em uma declaração conjunta.

"O objetivo dessa colaboração é claro: lutar pelo Campeonato Mundial da @motogp. Lorenzo trabalhará com Viñales de forma contínua em três áreas principais: Preparação física e atlética, com um forte foco em rotinas, treinamento e recuperação adaptados às demandas atuais da MotoGP. Treinamento estratégico, voltado para o gerenciamento de pressão e risco, consistência na corrida e tomada de decisões em momentos críticos. Desenvolvimento técnico-esportivo, reforçando a análise e o planejamento do fim de semana da corrida. A colaboração será apoiada por uma equipe coordenada por Lorenzo e totalmente alinhada com o projeto de Viñales, com o objetivo comum de alcançar um progresso sólido e sustentável a médio e longo prazo". 

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Falando após o anúncio, Viñales disse: "Trazer Jorge para essa jornada é uma grande oportunidade de aprender e melhorar em todos os aspectos. Sua experiência e perspectiva externa nos ajudarão a dar passos confiantes para frente. Estou começando esta nova etapa com grande motivação e entusiasmo".

Lorenzo acrescentou: "Maverick sempre teve talento natural e grande velocidade. Meu papel é acompanhá-lo, compartilhar minha experiência e conhecimento e ajudá-lo a alcançar sua melhor versão. Acredito firmemente que, se melhorarmos em cada uma das áreas principais, o sucesso será inevitável". 

Espera-se que Viñales se recupere totalmente até o início dos testes da pré-temporada em Sepang, em fevereiro. Lorenzo manteve uma presença semirregular no paddock desde sua aposentadoria da MotoGP após 2019 e atualmente atua como apresentador da emissora espanhola DAZN.

Artigo anterior Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP

Rachit Thukral
Indy
Indy
Indy October Testing
Mick Schumacher correrá pela RLL na temporada 2026 da Indy
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Honda “não teve muito o que testar” em Valência, mas está no caminho certo, revela Puig
Jorge Lorenzo
MotoGP
MotoGP
Misano Official Testing
MotoGP: Pedrosa 'abre o jogo' sobre Márquez, Rossi, Stoner e Lorenzo
MotoGP
MotoGP
GP da Itália
MotoGP: Márquez tenta vencer em Mugello 4040 dias depois de única vitória no circuito
MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP - Lorenzo: Márquez "agressivo" agora tem mais respeito pelos rivais na pista
MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal
MotoGP
MotoGP
Novo proprietário da KTM culpa donos anteriores por crise e anuncia redução de 50% que pode afetar esporte a motor

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Indy
Indy Indy
Indy October Testing
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

