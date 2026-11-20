Maverick Viñales está fora do restante fim de semana do GP de Portugal de MotoGP, com a Tech3 chamando o piloto de testes da KTM, Pol Espargaró, como substituto.

Viñales vem enfrentando desconfortos desde que deslocou o ombro esquerdo, há mais de um ano, no GP da Alemanha de 2025. A lesão o obrigou a parar em três ocasiões, incluindo pouco antes da pausa de meio de ano, quando a equipe chegou a considerar retirá-lo completamente da temporada.

O espanhol voltou à ação no Japão, mas uma segunda metade do ano movimentada o deixou em estado de fadiga, levando-o a se retirar de Portimão após o TL1.

"Após uma avaliação médica realizada depois da primeira sessão de treinos livres, Maverick decidiu, junto com sua equipe e a KTM, se retirar do GP de Portugal", explicou a Tech3 em comunicado. "Ele será substituído por Pol Espargaro pelo restante do fim de semana".

"O piloto espanhol continuará avaliando sua condição antes da corrida em casa e da rodada final da temporada 2026 da MotoGP, em Valência. Mais informações serão fornecidas no devido tempo".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

A etapa de Valência da próxima semana pode marcar a última corrida de Viñales após 16 anos, pois ele não tem contrato para 2027. Ao longo da carreira, o espanhol conquistou um total de 26 vitórias em GPs nas três categorias, incluindo 10 durante sua passagem de 11 anos na categoria principal.

"Trabalhei muito ao longo do último mês para voltar ao meu melhor nível e estar pronto para correr novamente", disse o piloto. "Infelizmente, este circuito torna muito difícil controlar a moto e, além disso, senti dor no ombro".

"Foi uma decisão muito difícil, porque quero continuar pressionando, mas concluímos que o melhor é parar. O importante é evitar mais danos ao ombro e evitar situações perigosas na pista. Continuarei focado na minha recuperação. É decepcionante, especialmente depois de todo o trabalho que fiz para voltar, mas tenho que ouvir meu corpo", acrescentou.

Espargaró, que já havia substituído Viñales em quatro corridas nesta temporada, vestirá mais uma vez seu macacão da Tech3 para ir à pista. Seu melhor resultado veio em Silverstone, onde cruzou a linha de chegada em 13º lugar.

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