MotoGP: Viñales domina testes de Aragón em dia de experimentações

Tudo parecia indicar que Marc Márquez também dominaria o teste coletivo da MotoGP de segunda-feira (9) em Aragón, o segundo durante a temporada de 2025. No entanto, Marco Bezzecchi, à primeira vista, tinha outros planos. Faltando 20 minutos para o fim, o piloto italiano marcou um tempo que o colocou na liderança. Mas não foi nem um nem outro, foi Maverick Viñales quem estabeleceu o tempo mais rápido para dominar um dia marcado por vários experimentos técnicos de todas as fábricas.

O piloto italiano da Aprilia, que estava em quinto lugar, marcou o tempo de 1min45s700 em sua 38ª de 39 voltas, a última volta cronometrada antes de retornar aos boxes (quase dois segundos mais rápido que o 1min47s684 que o deixou em segundo lugar no Q1 da classificação de sábado). Assim, ele passou a dominar a classificação do teste coletivo.

Mas o espanhol da Tech3 KTM começou a marcar seus melhores tempos nos últimos 10 minutos da sessão e, faltando poucos segundos para a bandeira quadriculada, ele marcou 1min45s694 em sua 47ª volta para ser a referência, quase um segundo melhor do que no Q2.

Viñales disse em suas observações que a KTM trouxe para o teste "mais do que eu esperava", destacando peças aerodinâmicas com menos downforce dianteiro para obter uma curva mais natural na RC16, e que "estava funcionando".

Viñales e Bezzecchi ficaram à frente de Márquez, que teve um dia agitado. Tanto o piloto da #93 quanto os outros dois pilotos da Ducati GP25, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, puderam testar uma nova carenagem aerodinâmica ao longo do dia. Mas foi Marc quem acabou fazendo a volta mais rápida entre eles, apesar de não ter melhorado seu desempenho anterior durante a tarde.

O espanhol marcou o tempo de 1min45s749 pela manhã, 45 milésimos de segundo atrás de sua pole de sábado. Na sessão da tarde, ele também ficou entre os mais rápidos do grid, mas com 1min45s826. No total, ele completou 38 voltas ao longo do dia para terminar a 0,055 segundos de Bezzecchi.

Atrás dele estava Fermín Aldeguer, sem muitas novidades para testar na Desmosedici GP24 (1min45s958, 264 milésimos de segundo atrás de Marc). Depois do espanhol, os demais ficaram todos em 1min46s. O Top 5 foi fechado pelo Pedro Acosta. A promessa da KTM não conseguiu ser o melhor dos pilotos da marca espanhol e fez 1min46s029.

Atrás dele estavam Franco Morbidelli, mais uma vez sem muitas mudanças na Ducati de um ano atrás, e Fabio Quartararo, que testou um novo motor na Yamaha - que, segundo ele, tem uma sensação um pouco melhor do que a especificação anterior -, bem como uma nova carenagem, que tem a mesma aparência.

Em oitavo lugar ficou Álex Márquez, com 1min46s273, a meio segundo da liderança e de seu irmão, e em uma GP24 que ele sabe que permanecerá a mesma. Apesar disso, ele terminou à frente de Bagnaia, que tinha um dia importante pela frente, para entender a troca de discos de freio que o levou a ter uma melhor sensação na corrida de domingo e para testar o restante das novidades da moto italiana.

O campeão de 2022 e 2023 marcou 1min46s391. E de acordo com o chefe de equipe da Ducati, Davide Tardozzi, falando com a Sky Sport MotoGP, foi ele quem ficou mais convencido com a nova aerodinâmica do que Márquez.

"Ambos os pilotos destacaram aspectos positivos e negativos após a primeira saída com a nova carenagem, mas depois melhoramos com alguns ajustes na configuração. Quanto a Pecco, estamos convencidos de que ele passará, enquanto para Marc há mais dificuldades, porque agora ele está em uma posição muito boa".

O top 10 foi completado por Joan Mir, com 1min46s419, que o colocou à frente de Di Giannantonio. Raul Fernández e Brad Binder também melhoraram nos três minutos finais e subiram para a P12 (1min46s597) e P13 (1min46s645), respectivamente.

Também entre os 20 primeiros estavam Jack Miller, Miguel Oliveira, Enea Bastianini, Johann Zarco, Alex Rins, Pol Espargaró, com a equipe de testes da KTM, e Lorenzo Savadori. Na 21ª posição ficou Manuel González.

O líder da Moto2 teve a oportunidade de subir na moto da MotoGP pela primeira vez na ausência de Ai Ogura, e com uma boa sensação: 2,138 segundos atrás do líder da Aprilia no momento sem Martín, e apenas 52 milésimos de segundo do substituto do atual campeão. No total, ele completou 61 voltas, o máximo. Somkiat Chantra fechou a tabela.

Vale ressaltar que alguns pilotos testaram o sistema de rádio que está sendo desenvolvido pelo Campeonato Mundial de MotoGP(Álex Márquez, Zarco, Binder e Savadori) e também um novo pneu dianteiro da Michelin.

