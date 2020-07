Nesta sexta (24), a MotoGP deu início às atividades de pista para o GP da Andaluzia, segunda prova da temporada 2020 e segunda corrida no circuito de Jerez. E foi a Yamaha quem deu as cartas nos treinos livres, com Maverick Viñales e Valentino Rossi marcando os melhores tempos do dia.

Diferente da semana passada, o TL1 foi marcado por simulações de corrida em vez de voltas rápidas, principalmente porque os pilotos já estão acostumados ao ritmo de Jerez após a prova da semana passada.

No começo do treino, os irmãos Espargaró ficaram se dividindo na ponta: Aleix com a RS-GP da Aprilia e Pol com a KTM. Foi apenas nos minutos finais do treino que a situação começou a mudar, com Franco Morbidelli colocando a Petronas Yamaha na ponta provisoriamente, antes de seu mentor, Valentino Rossi, pular na frente.

Após o abandono de Rossi na prova do último domingo devido a problemas técnicos, o Motorsport.com divulgou que a Yamaha mandou os motores de Rossi e Viñales de volta para o Japão para inspeção. Enquanto isso, o espanhol já usou três dos cinco motores permitidos pelo regulamento.

Após fazer uma volta que o colocou em segundo, Viñales conseguiu encaixar um tempo que lhe deu a ponta do TL1, 01min37s063, três décimos abaixo da volta de Marc Márquez no treino da semana passada. Rossi se manteve em segundo e Morbidelli ficou em quarto, fechando uma dominância da Yamaha no dia.

O piloto que impediu um Top 3 da montadora japonesa foi Brad Binder com a KTM, que terminou em terceiro lugar.

Vencedor da prova da semana passada, Fabio Quartararo ficou a apenas 0s829 do tempo de Viñales, marcando a 13ª posição. Mas o francês não chegou a trocar de pneu para os minutos finais da sessão como os demais.

Entre os machucados da semana passada, Álex Rins foi apenas o 21º, com oito voltas completadas e 3s1 atrás do tempo de Viñales. Já Cal Crutchlow ficou uma posição acima, em 20º, a 1s172 do piloto da Yamaha.

Enquanto isso, o hexacampeão Marc Márquez não correu em nenhum dos treinos da sexta-feira. O espanhol passou por uma cirurgia no braço direito na terça e ontem foi considerado apto para disputar o GP da Andaluzia. Porém, a Honda julgou melhor que Márquez corra apenas no sábado para garantir sua participação na prova.

Veja os resultados do TL1 para o GP da Andaluzia

Já na parte da tarde, um treino livre mais lento que o da manhã, onde os pilotos das equipes satélites dominaram. Pol Espargaró começou a sessão na frente, mas logo foi destronado pelo seu companheiro de KTM Brad Binder e por Johann Zarco, da Avintia Ducati.

Zarco ainda causou mais problemas para a KTM. Cerca de 20 minutos do fim, o piloto da Avintia forçou Espargaró a sair da pista e ir para a brita após um encontro entre os dois na Curva 2. O espanhol havia acabado de assumir a liderança da sessão, e não conseguiu fazer a moto funcionar de novo.

No minuto final, o piloto da KTM caiu de primeiro para terceiro, após boas voltas de Nakagami e Zarco, que terminaram a sessão na ponta, apesar de não terem batido o tempo de Viñales no TL1.

Quartarato subiu na classificação e terminou o TL2 em sexto, porém, no combinado das duas sessões, ainda não garantiu uma vaga direta para o Q2. O francês passou o dia focado em ajustes na moto pensando na corrida do domingo.

Veja os resultados do TL2 para o GP da Andaluzia

