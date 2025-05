Com quase todos os pilotos da MotoGP sendo questionados sobre sua opinião a respeito da tentativa de Jorge Martín de escapar de seu atual contrato com a Aprilia, Maverick Viñales respondeu à pergunta com uma referência inesperada à saída repentina da Yamaha em 2021.

"Não é da minha conta", foi a resposta inicial do piloto da Tech3 KTM, que mudou para a Aprilia após saída da Yamaha no verão passado - uma mudança que envolveu o término do contrato com a fábrica japonesa. Mas o espanhol falou sobre as próprias lembranças de como foi um acordo que azedou em algum nível.

"É sempre uma situação difícil, especialmente quando acontece durante as primeiras corridas da temporada. A partir desse momento, a convivência se torna difícil. Eu realmente não sei o que Jorge ou a Aprilia pensam - é difícil analisar de fora", disse Viñales.

"Quando terminei com a Yamaha, não continuei pilotando para eles. Não precisava ficar lá sabendo que não iria continuar", explicou ele, diferenciando seu caso do de Martín.

"A parte mais difícil de tudo isso é manter o foco e dar 100% na motocicleta, que é o que nos paga."

Ainda assim, enquanto Viñales conseguiu romper o contrato com a Yamaha - abrindo mão de muito dinheiro no processo -, a Aprilia não quer deixar Martín ir embora e insiste que ele cumpra seu contrato até o fim.

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Com o benefício da retrospectiva, Viñales diz acreditar que há mérito nessa abordagem: "Gostaria que a Yamaha tivesse feito comigo o mesmo que a Aprilia está fazendo com Martin e dito: 'Vá até o fim, garoto'", disse ele, dando um soco metafórico.

"Eu teria aprendido muito. Se eu pudesse voltar atrás, sabendo o que sei agora, com certeza faria as coisas de forma diferente. É preciso respeitar todas as partes e ser sempre honesto. Temos sorte de poder praticar esse esporte e devemos dar o nosso melhor para a equipe em que estamos".

"A primeira coisa a saber é se Jorge realmente disse que não quer correr com a Aprilia no próximo ano - isso é importante. Quando não há harmonia, é difícil. E um ano em uma situação como essa parece muito longo".

