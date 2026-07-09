MotoGP – Viñales: "KTM me enviou um contrato, assinei e eles cancelaram"

O fim da carreira de Maverick Viñales na MotoGP parece estar traçado, ainda mais depois que o piloto espanhol declarou nesta quinta-feira, em Sachsenring — onde acontece o GP da Alemanha neste fim de semana —, que se sente "fora deste mundo" (referindo-se à MotoGP), pois, após assinar sua renovação com a KTM, a fabricante "cancelou" o acordo.

Com o grid da MotoGP quase completo, resta apenas saber quais serão os dois pilotos que formarão a equipe Tech3, time satélite da KTM, onde atualmente correm Enea Bastianini e o próprio Viñales.

Já em Assen, duas semanas atrás, Maverick admitiu que "não ter sido convocado para o teste de Brno deixa claro que não vou continuar com a KTM", uma previsão que ele confirmou plenamente nesta quinta-feira ao admitir que não há mais conversas com a equipe.

"Não mais. Não vou falar com eles. Acho que na semana passada foram definidos os termos finais. Então, depois disso, obviamente não falo mais", disse ele.

Quanto aos seus planos futuros, ele descartou permanecer na MotoGP, onde realmente não há mais vagas disponíveis. "Não sei. Acho que fiz tudo o que podia."

"Obviamente, pode haver boas oportunidades ou não. Não sei. Nem estou procurando por elas" em outras categorias.

"Talvez eu queira correr e aproveitar as corridas. Mas, neste momento, não estou procurando nada. Estou procurando férias incríveis."

Como era de se esperar, a imprensa presente continuou insistindo no assunto.

"Depois de Montmeló, por causa do que foi publicado, eu sabia que Fabio Di Giannantonio ocuparia o meu lugar", explicou ele. "Então perguntei à KTM sobre isso e, quando cheguei a Mugello (31 de maio), eles me enviaram um contrato. Digamos que o enviaram para o meu e-mail. E eu o assinei", continuou Viñales.

"Bom, a verdade é que ele não era nada bom (o contrato). Mas, de qualquer forma, eu queria correr. Acredito muito nos engenheiros da KTM. Por isso, mesmo indo contra os meus próprios interesses, eu o assinei", prosseguiu.

"E duas semanas depois, me disseram que não era válido. O que se pode esperar depois disso?", questionou o catalão.

"Não quero ficar aqui. Eles não levaram a situação a sério. É por isso que me sinto fora do mundo do motociclismo."

"Eu adoraria, talvez no futuro, participar de outras corridas. Da última vez que vi o Jack Miller nas 8 Horas de Suzuka, achei que parecia muito divertido. Então, sim, eu gostaria de fazer algo diferente. Mas agora, neste momento, sinto-me fora desse mundo. Por isso, não acho que vou continuar", concluiu.

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