O paddock da MotoGP voltou ao circuito de Misano na terça (15), apenas dois dias após o GP de San Marino e antes do GP da Emilia Romagna, para uma sessão de testes. E em um dia marcado pela ausência do vencedor Franco Morbidelli, a liderança do dia ficou com Maverick Viñales.

Morbidelli, que venceu a prova do último domingo, ficou de fora devido a dores no estômago, enquanto a Tech3 optou por dar folga a Iker Lecuona, porque a KTM sentia que o piloto não tinha experiência suficiente para colaborar com o trabalho de desenvolvimento. A montadora austríaca agora está proibida de fazer testes durante a temporada com os pilotos após perder suas concessões.

Dividido em duas sessões, foi a KTM de Pol Espargaró que liderou a manhã com 01min32s054s. O espanhol tinha um novo chassi para testar, além de outras novidades. Esse tempo foi o melhor do dia até próximo do fim da sessão da tarde.

Viñales, com 15 minutos para o fim do dia, marcou 01min31s532 pouco depois de uma queda na Curva 6. A Yamaha foi a que mais trouxe atualizações, com a equipe oficial apresentando um novo exaustor longo para Viñales e Valentino Rossi, visando melhorar a pilotagem e a potência.

Os pilotos da Yamaha oficial também testaram um novo chassi, mas não sentiram muitas melhorias com ele.

Em segundo, a 0s271 de Viñales, ficou Takaaki Nakagami, da Honda LCR. O piloto japonês, que bateu no período da manhã, teve a chance de testar pela primeira vez a moto de 2020 da montadora, além de um programa com o modelo de 2019, visando ter uma performance melhor na prova deste domingo.

Johann Zarco completou o Top 3 com a Avintia Ducati, em um dia marcado por um incidente bizarro no fim do pit lane com pouco mais de uma hora para o fim da sessão. O piloto francês conseguiu danificar a frente de sua moto. Além dele, seu companheiro, Tito Rabat, teve um problema com o motor, causando uma breve bandeira vermelha.

A categoria segue na Itália para mais uma corrida em Misano neste fim de semana, o GP da Emilia Romagna.

Confira a classificação do teste da MotoGP em Misano:

Pos Piloto Moto Melhor Volta Diferença Voltas 1 Maverick Viales Yamaha 1'31.532 45 2 Takaaki Nakagami Honda 1'31.803 0.271 31 3 Johann Zarco Ducati 1'31.899 0.367 39 4 Alex Rins Suzuki 1'32.114 0.582 33 5 Joan Mir Suzuki 1'32.162 0.630 20 6 Pol Espargaro KTM 1'32.255 0.723 31 7 Fabio Quartararo Yamaha 1'32.336 0.804 56 8 Brad Binder KTM 1'32.453 0.921 42 9 Alex Maquez Honda 1'32.480 0.948 41 10 Jack Miller Ducati 1'32.510 0.978 23 11 Miguel Oliveira KTM 1'32.565 1.033 14 12 Bradley Smith Aprilia 1'32.590 1.058 48 13 Aleix Espargaro Aprilia 1'32.650 1.118 35 14 Danilo Petrucci Ducati 1'32.679 1.147 44 15 Valentino Rossi Yamaha 1'32.946 1.414 43 16 Tito Rabat Ducati 1'33.306 1.774 34