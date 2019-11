Piloto da equipe oficial da Yamaha, o espanhol Maverick Viñales liderou o último dia dos testes da MotoGP em Valência superando em 0s164 o ‘companheiro’ francês Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas.

Após uma primeira hora sem ação, Stefan Bradl, testador da Honda, entrou no circuito, bem como o trio da KTM Pol Espargaró, Iker Lecuona (Tech 3) e Brad Binder.

Bradl foi forçado a parar depois de algumas curvas depois que sua Honda 2020 teve um problema mecânico, com Marc Márquez também enfrentando um problema com a máquina no final da manhã. Veja fotos do dia:

Galeria Lista Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 10 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 11 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 12 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 13 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 14 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 15 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 16 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 17 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 18 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 19 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 20 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 21 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 22 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 23 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 24 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 25 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 26 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 27 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 28 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 29 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garagem de Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 32 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 38 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 39 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 44 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 45 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 46 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 47 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 48 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 49 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 50 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 51 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 52 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 53 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 54 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 55 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 56 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 57 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 58 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 59 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 60 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 61 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 62 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 63 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 64 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 65 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 66 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 67 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 68 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 69 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 70 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 71 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 72 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 73 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 74 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 75 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 76 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 77 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 78 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 79 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 80 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 81 / 86 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 82 / 86 Foto de: Matteo Nugnes Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 83 / 86 Foto de: Matteo Nugnes Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 84 / 86 Foto de: Matteo Nugnes Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 85 / 86 Foto de: Matteo Nugnes Moto de Marc Marquez, Repsol Honda Team 86 / 86 Foto de: Matteo Nugnes

Espargaró estabeleceu o ritmo inicial com 1min32s080 na KTM 2020, com Márquez registrando na sequência 1min30s950 em sua primeira corrida rápida na RC213V 19.

Quando a segunda hora chegou ao fim, Franco Morbidelli, da Yamaha Petronas, foi o mais rápido com 1min30s803. Depois, foi batido por Márquez. Logo após, a sessão foi interrompida quando a Aprilia de Andrea Iannone pegou fogo no caminho para a Curva 1 e deixou fluido no circuito.

O giro de 1min30s664 de Márquez permaneceu no topo por quase uma hora, antes do líder desta terça-feira, Fabio Quartararo, assumir o controle dos quadros com a marca de 1min30s591.

Quartararo melhorou ainda mais para 1min30s013 uma hora depois, o que não seria batido até os 70 minutos finais, quando Viñales ‘mergulhou’ nos 1min29s pela primeira vez na semana, virando 1min29s849.

Morbidelli foi o terceiro, enquanto Cal Crutchlow, da LCR Honda, ficou no quarto lugar, depois de passar a quarta-feira comparando as versões atual e o protótipo da RC213V - incluindo uma nova carenagem aerodinâmica.

Joan Mir superou o companheiro de Suzuki Álex Rins, com a dupla em quinto e sexto. Márquez terminou em sétimo, com 1min30s556. Pol Espargaró, Valentino Rossi, e Jack Miller completaram o top-10. Novo companheiro do irmão Marc na Honda, Álex Márquez foi o 20º.

Tabela de tempos