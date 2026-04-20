MotoGP: Viñales não participará do GP da Espanha após cirurgia no ombro

Maverick Viñales não participará do GP da Espanha deste fim de semana, já que o piloto da Tech3 KTM na MotoGP ainda não se recuperou totalmente de uma nova cirurgia no ombro esquerdo.

Vinãles desistiu do GP das Américas no mês passado para retornar à Europa e se passar por um procedimento cirúrgico para remover um parafuso solto no ombro esquerdo que estava o incomodando.

O espanhol esperava aproveitar uma pausa prolongada no calendário da MotoGP, em abril, para concluir sua reabilitação e retornar à competição em sua corrida em casa, em Jerez.

Mas na segunda-feira (20), a Tech3 informou em comunicado que Vinãles não estará em condições de disputar a primeira corrida espanhola de 2025, de 24 a 26 de abril. O piloto de 31 anos agora espera voltar à pista no GP da França, em Le Mans, no dia 10 de maio.

“É obviamente decepcionante não correr em Jerez neste fim de semana”, disse Vinãles. “É um grande evento para mim e a primeira das minhas corridas em casa nesta temporada".

“Mas conheço bem o meu corpo e, neste momento, a prioridade é me recuperar adequadamente e garantir que possa voltar nas melhores condições possíveis para o resto da temporada. Tudo está caminhando na direção certa, e o objetivo é estar pronto para Le Mans".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vinãles tinha grandes expectativas para sua segunda temporada com a KTM após contratar o tricampeão da MotoGP Jorge Lorenzo como seu treinador.

Embora os testes de pré-temporada não tenham sugerido sinais de efeitos persistentes de seu acidente em Sachsenring em 2025, Vinãles teve dificuldades nas duas primeiras corridas em Buriram e Goiânia e acabou desistindo da terceira etapa em Austin devido a dores intensas.

Exames mostraram que um parafuso colocado em seu ombro após o acidente no GP da Alemanha havia se soltado — e exigia cirurgia. A Tech3 planejava inicialmente anunciar o piloto de testes Pol Espargaró como substituto de Vinãles para Jerez, mas o piloto de 34 anos também está indisponível após sofrer uma lesão na mão durante os preparativos para a corrida.

Assim, a equipe satélite da KTM disputará a corrida com uma única moto para Enea Bastianini, que voltou ao pódio na corrida sprint em Austin.

Guenther Steiner, CEO da Red Bull KTM Tech3, disse: “Não peço por essas situações, mas de alguma forma elas continuam surgindo mesmo assim. Claro, há um pouco de ironia nisso, mas a realidade é que não era assim que queríamos chegar a Jerez".

“Primeiro o Maverick está se recuperando, depois o Pol machuca a mão e, de repente, o plano muda muito rapidamente. Analisamos as alternativas, mas também precisamos tomar decisões sensatas que sejam certas para a equipe e para o projeto como um todo".

“O lado positivo é que Enea chega a este fim de semana com um bom ritmo depois de Austin, e isso nos dá uma base sólida para construir à medida que entramos na etapa europeia da temporada".

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