MotoGP: Viñales sente efeitos da lesão no ombro e fará teste em Austin para decidir o futuro
Espanhol se lesionou em julho do ano passado, na Itália, e já deixou de participar de algumas etapas
Em julho do ano passado, Maverick Viñales foi arremessado de sua KTM no início do Q2 do GP da Itália de MotoGP, sofrendo uma fratura no úmero, osso localizado entre o ombro e o cotovelo, lesões nos ligamentos e uma compressão do músculo supraespinhoso no ombro esquerdo.
O espanhol passou por uma cirurgia na Itália e, a partir daí, iniciou uma série de altos e baixos, completando apenas cinco dos últimos 13 GPs da temporada, mesmo tendo participado de alguns sem conseguir largar no domingo.
Após uma intensa pré-temporada de preparação, tudo parecia indicar que ele já estava totalmente recuperado, ainda mais depois de disputar sem aparentes problemas a primeira prova do ano, na Tailândia. Lá, ele terminou em 16º lugar, atribuindo a situação à falta de entrosamento com a moto.
No entanto, neste último fim de semana em Goiânia, o Motorsport.com perguntou a Viñales sobre o estado de seu ombro lesionado. “Continuo em recuperação, mas não quero dar desculpas. Dói, mas consigo aguentar”, disse, descartando que seus maus resultados tenham a ver com o ombro.
“Na pré-temporada, com a equipe, decidimos seguir um caminho alternativo, mas, vendo como estamos indo, vamos voltar para a moto de 2026, a que os demais pilotos da KTM utilizam”, explicou, embora a lesão possa ter relação com seu baixo desempenho.
Dúvida para Austin
De acordo com informações coletadas pelo Motorsport.com, Viñales terminou o fim de semana do GP do Brasil com muitas dores e está avaliando parar para se recuperar, aproveitando a pausa até o GP da Espanha, que será realizado em 26 de abril.
Maverick Viñales, da Red Bull KTM Tech 3, sofreu uma queda na Sprint de Goiânia
Foto de: Motorsport.com
A ideia inicial é correr em Austin e depois visitar os médicos que o operaram na Itália para planejar a recuperação, porém, participar do GP dos Estados Unidos poderia piorar a situação. Por isso, o piloto entrará na pista na sexta-feira e, dependendo de como terminar o dia, decidirá se continua competindo ou se para. Devido ao adiamento do GP do Catar, abre-se uma janela até o final de abril após a prova no Texas, de quase um mês, o que favoreceria uma reabilitação mais tranquila.
Durante 2025, Viñales apostou no que ele mesmo chamava de “recuperação sobre a moto”, participando dos GPs, algo que não deu totalmente certo.
Agora, o piloto não quis expor seus problemas publicamente, pois isso poderia dar uma desculpa para a KTM deixá-lo de fora de alguma corrida, com o agravante de que a maioria dos pilotos da MotoGP pode ter seu salário reduzido se ficarem fora por um certo número de corridas consecutivas, como já aconteceu com o espanhol no ano passado.
DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!
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