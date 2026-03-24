Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Felipe Fraga atinge marca de 200 largadas na Stock Car e Mitsubishi Motors busca confirmar retrospecto em Cascavel

Stock Car
Cascavel
Felipe Fraga atinge marca de 200 largadas na Stock Car e Mitsubishi Motors busca confirmar retrospecto em Cascavel

Fremax encara desafio técnico do Velocitta na segunda etapa da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Fremax encara desafio técnico do Velocitta na segunda etapa da Porsche Cup Brasil

Equipe Bandeiras Bassani recebe Elias Barbosa para a temporada 2026 da F4 Brasil

F4 Brasil
Equipe Bandeiras Bassani recebe Elias Barbosa para a temporada 2026 da F4 Brasil

Conheça jovem piloto que sonha em correr na NASCAR Cup e que integra projeto que pode levá-lo à categoria

NASCAR Cup
Conheça jovem piloto que sonha em correr na NASCAR Cup e que integra projeto que pode levá-lo à categoria

Antonella Bassani confia no retrospecto no Velocitta para subir na Porsche Cup

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Antonella Bassani confia no retrospecto no Velocitta para subir na Porsche Cup

Porsche Cup: Marçal Muller defende a liderança com a equipe Farben no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Marçal Muller defende a liderança com a equipe Farben no Velocitta

Indy: Collet disputa em Barber sua quarta corrida no mês de março

Indy
Barber
Indy: Collet disputa em Barber sua quarta corrida no mês de março

Raphael Reis defende a liderança do TCR Brasil em Cascavel

TCR South America
Raphael Reis defende a liderança do TCR Brasil em Cascavel
MotoGP GP das Américas

MotoGP: Viñales sente efeitos da lesão no ombro e fará teste em Austin para decidir o futuro

Espanhol se lesionou em julho do ano passado, na Itália, e já deixou de participar de algumas etapas

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Em julho do ano passado, Maverick Viñales foi arremessado de sua KTM no início do Q2 do GP da Itália de MotoGP, sofrendo uma fratura no úmero, osso localizado entre o ombro e o cotovelo, lesões nos ligamentos e uma compressão do músculo supraespinhoso no ombro esquerdo. 

Leia também:

O espanhol passou por uma cirurgia na Itália e, a partir daí, iniciou uma série de altos e baixos, completando apenas cinco dos últimos 13 GPs da temporada, mesmo tendo participado de alguns sem conseguir largar no domingo.

Após uma intensa pré-temporada de preparação, tudo parecia indicar que ele já estava totalmente recuperado, ainda mais depois de disputar sem aparentes problemas a primeira prova do ano, na Tailândia. Lá, ele terminou em 16º lugar, atribuindo a situação à falta de entrosamento com a moto.

No entanto, neste último fim de semana em Goiânia, o Motorsport.com perguntou a Viñales sobre o estado de seu ombro lesionado. “Continuo em recuperação, mas não quero dar desculpas. Dói, mas consigo aguentar”, disse, descartando que seus maus resultados tenham a ver com o ombro.

“Na pré-temporada, com a equipe, decidimos seguir um caminho alternativo, mas, vendo como estamos indo, vamos voltar para a moto de 2026, a que os demais pilotos da KTM utilizam”, explicou, embora a lesão possa ter relação com seu baixo desempenho.

Dúvida para Austin

De acordo com informações coletadas pelo Motorsport.com, Viñales terminou o fim de semana do GP do Brasil com muitas dores e está avaliando parar para se recuperar, aproveitando a pausa até o GP da Espanha, que será realizado em 26 de abril.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, sufrió una caída en la Sprint de Goiania

Maverick Viñales, da Red Bull KTM Tech 3, sofreu uma queda na Sprint de Goiânia

Foto de: Motorsport.com

A ideia inicial é correr em Austin e depois visitar os médicos que o operaram na Itália para planejar a recuperação, porém, participar do GP dos Estados Unidos poderia piorar a situação. Por isso, o piloto entrará na pista na sexta-feira e, dependendo de como terminar o dia, decidirá se continua competindo ou se para. Devido ao adiamento do GP do Catar, abre-se uma janela até o final de abril após a prova no Texas, de quase um mês, o que favoreceria uma reabilitação mais tranquila.

Durante 2025, Viñales apostou no que ele mesmo chamava de “recuperação sobre a moto”, participando dos GPs, algo que não deu totalmente certo.

Agora, o piloto não quis expor seus problemas publicamente, pois isso poderia dar uma desculpa para a KTM deixá-lo de fora de alguma corrida, com o agravante de que a maioria dos pilotos da MotoGP pode ter seu salário reduzido se ficarem fora por um certo número de corridas consecutivas, como já aconteceu com o espanhol no ano passado.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Alta cúpula da MotoGP visita obras do Autódromo de Buenos Aires, que retornará ao calendário em 2027

Principais comentários

Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: "Não podemos esperar que Márquez sempre resolva nossos problemas", reconhece chefe da Ducati

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Não podemos esperar que Márquez sempre resolva nossos problemas", reconhece chefe da Ducati

MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027

MotoGP: Márquez diz que lhe falta "aquele toque especial" que Bezzecchi tem em 2026

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez diz que lhe falta "aquele toque especial" que Bezzecchi tem em 2026
Mais de
Maverick Viñales

MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal

MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal
Mais de
Tech 3

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP: KTM e Tech3 revelam motos de 2026 em lançamento conjunto

MotoGP
MotoGP
MotoGP: KTM e Tech3 revelam motos de 2026 em lançamento conjunto

Novo proprietário da KTM culpa donos anteriores por crise e anuncia redução de 50% que pode afetar esporte a motor

MotoGP
MotoGP
Novo proprietário da KTM culpa donos anteriores por crise e anuncia redução de 50% que pode afetar esporte a motor

Últimas notícias

Felipe Fraga atinge marca de 200 largadas na Stock Car e Mitsubishi Motors busca confirmar retrospecto em Cascavel

Stock Car
Cascavel
Felipe Fraga atinge marca de 200 largadas na Stock Car e Mitsubishi Motors busca confirmar retrospecto em Cascavel

Fremax encara desafio técnico do Velocitta na segunda etapa da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Fremax encara desafio técnico do Velocitta na segunda etapa da Porsche Cup Brasil

Equipe Bandeiras Bassani recebe Elias Barbosa para a temporada 2026 da F4 Brasil

F4 Brasil
Equipe Bandeiras Bassani recebe Elias Barbosa para a temporada 2026 da F4 Brasil

Conheça jovem piloto que sonha em correr na NASCAR Cup e que integra projeto que pode levá-lo à categoria

NASCAR Cup
Conheça jovem piloto que sonha em correr na NASCAR Cup e que integra projeto que pode levá-lo à categoria