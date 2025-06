A MotoGP encerrou as atividades desta sexta-feira em Mugello com o segundo treino livre para o GP da Itália, que definiu os grupos para a classificação deste sábado. E em uma sessão marcada por um forte acidente de Fabio Quartararo, Maverick Vinãles surgiu no fim para ser o mais rápido, à frente de Francesco Bagnaia e Marc Márquez.

A sessão teve um grande susto nos primeiros minutos, com Fabio Quartararo sofrendo uma forte queda. O campeão de 2021 bateu com tudo o ombro esquerdo no chão e, segundo o jornalista do portal The Race, Simon Patterson, teve um deslocamento, que foi solucionado por um fiscal de pista. Quartararo foi avaliado pelo médico da categoria, Ángel Charte, e foi liberado para voltar à pista pouco depois.

Assim como na Moto2, os minutos finais foram marcados por uma bandeira amarela que mexeu com a dinâmica do treino, com Chantra indo ao chão no terceiro setor a três minutos do fim.

Maverick Viñales surgiu nos segundos finais para marcar 01min44s634 e liderar a sessão. Francesco Bagnaia foi o segundo, a 0s110, com Marc Márquez em terceiro, a 0s146. Álex Márquez foi o quarto, a 0s153, mostrando um equilíbrio forte entre os candidatos ao título. Mesmo com a queda, Fabio Quartararo foi o quinto, terminando a 0s311 do espanhol da Tech3.

Completaram o top 10: Marco Bezzecchi, Álex Rins, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio. Com isso, avançam para o Q2 do sábado 5 Ducatis, 2 KTM, 2 Yamaha e 1 Aprilia. Em 16º, Joan Mir foi o melhor entre os pilotos da Honda.

A MotoGP volta à pista de Mugello para três sessões no sábado. O dia começa às 05h10, com o terceiro treino livre, seguido da classificação, às 05h50, e a corrida sprint encerrando o dia às 10h. Todas com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da MotoGP em Mugello:

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!