A MotoGP também abriu sua temporada 2021 neste domingo, com o GP do Catar, primeira de duas corridas no Circuito de Losail. E em uma prova marca por uma disputa intensa entre as Yamahas e as Ducatis nas primeiras posições, quem levou a melhor foi Maverick Viñales, com Johann Zarco e Francesco Bagnaia completando o pódio.

A Ducati vinha dominando o final de semana, com Jack Miller terminando como o mais rápido entre os três treinos livres, além de Francesco Bagnaia, seu companheiro na equipe oficial da montadora, conquistando sua primeira pole na categoria rainha. Mas o italiano não tinha a mesma confiança com a vitória, temendo um desgaste extremo de pneus.

Na largada, Baganaia manteve a ponta, mas o grande destaque foi Miller com o foguete da Ducati, pulando rapidamente para o segundo lugar. Ainda nas primeiras curvas, tivemos a queda de Danilo Petrucci com a Tech3 KTM.

Ao final da primeira curva, Bagnaia liderava a frente de Miller, Zarco, Martín, Quartararo, Viñales, Rossi, Aleix Espargaró, Rins e o campeão Mír, em décimo. Enquanto isso, Morbidelli largou mal e caiu para 19º posição, precisando fazer uma corrida de recuperação.

Enquanto as Yamahas iniciaram uma disputa própria, com Viñales, Quartararo e Rossi, Rins logo deixou o multicampeão para trás, enquanto a dupla da equipe oficial da montadora logo partiu pra cima de Martín e Miller, que começavam a mostrar queda de rendimento.

A 15 voltas do fim, Bagnaia seguia na ponta, mas com Zarco à sua caça, seguido de Quartararo, Miller e Viñales no top 5, enquanto Rins e Mir vinham logo atrás com a Suzuki. Já a dupla da Petronas SRT não tinha uma boa evolução, com Rossi caindo para décimo e Morbidelli ainda em 19º

Com dez voltas para a bandeira quadriculada, os seis primeiros estavam muito próximos, com Bagnaia ainda na frente, mas agora recebendo pressão de Viñales, que vinha forte após passar Zarco, além de Miller, Rins e Quartararo. Já Mir vinha mais atrás, em sétimo, disputando a posição com Aleix e a Aprilia.

Viñales finalmente assumiu a ponta a oito voltas do fim e conseguiu segurar as investidas de Bagnaia nas retas, que logo perdeu também o segundo lugar para Zarco. Um pouco mais atrás, Mir se aproximou rapidamente do pelotão da frente e logo assumiu a quinta posição de Miller.

No final, Viñales disparou e venceu com tranquilidade do GP do Catar, com 1s3 de vantagem. Tudo indicava que Joan Mír terminaria em segundo, mas o atual campeão não conseguiu segurar as Ducatis de Johann Zarco e Francesco Bagnaia na reta final e acabou em quarto, perdendo a chance de subir ao pódio.

Completaram o top 10: Joan Mír, Fabio Quartararo, Álex Rins, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Jack Miller e Enea Bastianini.

A MotoGP segue no Catar e corre novamente já no próximo final de semana, com o GP de Doha, ainda no Circuito de Losail. A Fox Sports é a responsável pelas transmissões da categoria no Brasil.

