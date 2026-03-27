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Espanhol afirma que decisão foi tomada pensando na continuidade de sua carreira

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

A sequência do GP dos Estados Unidos de MotoGP terá um desfalque no grid. Maverick Viñales confirmou que ainda está sentido dores no ombro, levando-o a abandonar a etapa. E o espanhol da Tech3 não descarta ter que passar por uma nova cirurgia.

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O espanhol ainda não se recuperou da lesão no ombro sofrida no GP da Alemanha de meados de julho do ano passado, e, conforme antecipado pelo Motorsport.com, ele planejava fazer um teste no TL1 desta sexta-feira e, caso sentisse desconforto, iria parar para evitar que a lesão piorasse.

O piloto da Tech3 sofreu uma queda no início do Q2 em Sachsenring, sofrendo uma fratura do trocanter umeral, lesão nos ligamentos e um pinçamento supraespinhoso no ombro esquerdo, pelo qual foi submetido a uma cirurgia na Itália.

Após reaparecer em Barcelona, em setembro, o piloto iniciou uma série de participações e desistências nas corridas, completando apenas quatro dos últimos GPs da temporada, tentando fazer uma “recuperação sobre a moto”, uma fórmula que não funcionou.

Depois de passar por uma intensa pré-temporada treinando com motos menores, Viñales achava que havia se recuperado, mas a realidade acabou por atingi-lo com força quando teve de enfrentar a potência e a força das MotoGP, que exigem muito dos ombros dos pilotos.

“Algo não está funcionando, porque não consigo mudar de direção rapidamente”, confessou na quinta-feira em Austin, na véspera do GP dos Estados Unidos.

“Tenho dificuldade nas mudanças de direção, principalmente para a esquerda. Não tenho força; dói muito”, acrescentou o piloto espanhol, que chegou a reconhecer que “me preocupa o meu futuro, vou tentar ver quais são as minhas opções, mas não descarto voltar à sala de cirurgia, essa opção está em aberto”.

Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, Maverick avaliará, juntamente com os médicos que o operaram, a possibilidade de voltar à mesa de cirurgia para resolver o problema que o impede de exercer força e pilotar a moto normalmente, uma intervenção que poderia ser realizada na próxima semana.

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

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