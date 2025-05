A vitória de Johann Zarco neste domingo, em Le Mans, impediu que a Ducati chegasse a um recorde impressionante na MotoGP: 23 vitórias consecutivas.

Esta foi a primeira vitória da Honda desde 2023, a segunda de Zarco e a primeira do piloto francês com a Honda. Com o triunfo do piloto, a Ducati não conseguiu vencer a 23ª corrida da temporada, sendo a 22ª com Álex Márquez em Jérez.

A vitória do Márquez mais novo fez com que a equipe italiana igualasse a marca que pertencia à Honda desde os anos de 1990. O início da sequência de vitórias da Ducati foi em 2024, com o triunfo de Pecco Bagnaia em Jerez de la Frontera. Até este fim de semana, em Le Mans, a montadora não perdia uma corrida.

Já no caso da Honda, a série de vitórias aconteceu entre o GP da Malásia de 1997 e o GP dos Países Baixos de 1998.

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!