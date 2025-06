MotoGP: Vitória em Aragón era "obrigatória", diz Márquez

Marc Márquez classificou a vitória em Aragón como "obrigatória" para ele e para a equipe na MotoGP, depois de um fim de semana perfeito na pista natal.

Márquez liderou todas as sessões e venceu tanto a sprint quanto o GP, o que lhe deu 32 pontos de vantagem sobre o irmão Álex Márquez e o companheiro de equipe Francesco Bagnaia, que terminaram em segundo e terceiro na corrida, respectivamente.

"Foi um fim de semana perfeito. Lideramos todas as sessões e me senti confortável em todas as condições... A sensação na corrida foi fantástica. Eu me senti muito bem desde o início e, especialmente depois de cinco voltas, comecei a me sentir cada vez melhor", disse o líder do campeonato, após a corrida.

Essa é a quarta vitória de Márquez em um GP da temporada, depois de dois pódios consecutivos na França e na Grã-Bretanha. Mas, embora ele esteja no topo da classificação, seu irmão mais novo não está muito atrás, assumindo as rédeas como o desafiante mais próximo.

"Essa vitória era obrigatória em nossa garagem e em mim mesmo", disse Márquez. "Tudo bem, estou liderando, tenho uma vantagem contra Álex e contra Pecco [Bagnaia], mas em dois circuitos bons para mim, que foram Austin e Jerez, perdi 50 pontos. Se quisermos lutar pelo campeonato, não podemos repetir os erros. Especialmente em Austin, que foi um grande erro, e hoje eu estava muito concentrado".

Evitando erros

Marc Marquez, da equipe Ducati, se retira da corrida Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

No GP das Américas, Marc caiu da liderança da corrida na nona volta, e o companheiro de equipe, Bagnaia, conseguiu conquistar a primeira vitória na temporada. E em Jerez, o Márquez mais velho não conseguiu se juntar ao irmão no pódio, já que Álex conquistou a primeira vitória na MotoGP, e Marc recuperou-se apenas para o 12º lugar depois de cair.

Mas, dessa vez, a dupla estava unida no pódio na corrida em casa. Depois de cruzar sob a bandeira quadriculada, os irmãos foram para a arquibancada na curva 13 para comemorar com os fãs.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Álex Márquez disse: "Estou muito feliz. Minimizamos os danos na disputa com Marc pelo campeonato em um fim de semana muito forte para ele. Em Jerez, para mim, foi um domingo superespecial, mas estava sentindo falta do Marc no pódio para comemorarmos juntos. Então, hoje, pudemos comemorar na frente de toda a família, de todos os fãs na curva 13, foi muito legal."

Ele então brincou: "Estou feliz por ele, porque ele conquistou a vitória, mas ele é nosso rival... então não sei."

