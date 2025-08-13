MotoGP volta das férias; veja horários e como assistir etapa da Áustria
Após férias de verão, Mundial de Motovelocidade retorna para rodada no Red Bull Ring, também com corridas da MotoE
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Após a tradicional parada de meio de ano, a MotoGP retorna com o GP da Áustria neste fim de semana. O Red Bull Ring será o palco da 13ª etapa e um grande nome até agora Marc Márquez. O espanhol já começa a fazer as contas de mais uma conquista da categoria rainha, tendo 120 pontos de vantagem sobre seu irmão Álex, na segunda colocação.
Olhando a margem para seu companheiro de equipe, Márquez possui 381 pontos contra 213 de Pecco Bagnaia, 168 tentos a mais.
Na Moto2, brasileiro Diogo Moreira perdeu um pouco de força nas últimas etapas antes das férias e ocupa atualmente a quarta colocação, com 60 pontos a menos que Manuel González, atual líder.
A Moto3 também chega com o amplo domínio espanhol, tendo José Antonio Rueda como ponteiro, com 228 pontos, 85 a mais que Ángel Piqueras.
O fim de semana austríaco também conta com a MotoE, com a presença de Eric Granado, buscando a plena recuperação após o grave acidente em Le Mans, no começo de maio.
Saiba os horários da etapa do Red Bull Ring
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|MotoE
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|03h30
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|07h35
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|12h00
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|07h15
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +
Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria
Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória
F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários