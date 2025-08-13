Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

MotoGP volta das férias; veja horários e como assistir etapa da Áustria

Após férias de verão, Mundial de Motovelocidade retorna para rodada no Red Bull Ring, também com corridas da MotoE

Redação Motorsport.com
Publicado:
Jorge Martin, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após a tradicional parada de meio de ano, a MotoGP retorna com o GP da Áustria neste fim de semana. O Red Bull Ring será o palco da 13ª etapa e um grande nome até agora Marc Márquez. O espanhol já começa a fazer as contas de mais uma conquista da categoria rainha, tendo 120 pontos de vantagem sobre seu irmão Álex, na segunda colocação. 

Leia também:

Olhando a margem para seu companheiro de equipe, Márquez possui 381 pontos contra 213 de Pecco Bagnaia, 168 tentos a mais. 

Na Moto2,  brasileiro Diogo Moreira perdeu um pouco de força nas últimas etapas antes das férias e ocupa atualmente a quarta colocação, com 60 pontos a menos que Manuel González, atual líder. 

A Moto3 também chega com o amplo domínio espanhol, tendo José Antonio Rueda como ponteiro, com 228 pontos, 85 a mais que Ángel Piqueras.

O fim de semana austríaco também conta com a MotoE, com a presença de Eric Granado, buscando a plena recuperação após o grave acidente em Le Mans, no começo de maio.

Saiba os horários da etapa do Red Bull Ring

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+
Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 07h35 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Disney+

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

In this article
Redação Motorsport.com MotoGP Moto2 Moto3 MotoE
Principais comentários
