MotoGP

MotoGP: VR46 confirma abordagem da Aprilia, mas reforça que renovação com a Ducati "está muito perto"

Chefe de equipe reafirmou que novo contrato com a Ducati é iminente, mas admitiu ter recebido propostas da Aprilia

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

A Aprilia iniciou contato com a VR46 sobre o fornecimento de motos satélites para a nova era de 850cc da MotoGP em 2027, mas a equipe de Valentino Rossi está perto de fechar um novo acordo com a Ducati.

Leia também:

A VR46 é cliente da Ducati desde que subiu para a categoria principal em 2022, com o domínio da Desmosedici permitindo que se tornasse uma equipe vencedora de várias corridas no campeonato. A parceria foi fortalecida em 2024, quando a VR46 ganhou apoio da fábrica e Fabio di Giannantonio começou a receber as máquinas mais recentes diretamente da marca.

No entanto, houve algumas especulações sobre o futuro de sua relação nos últimos 12 meses, com o contrato atual previsto para expirar após 2026. Mais notavelmente, a VR46 foi associado a uma possível mudança para a Yamaha, com o proprietário da equipe, Rossi, mantendo laços estreitos com a fabricante japonesa em seu papel como embaixador da marca.

Chefe da VR46, Uccio Salucci revelou agora ao Motorsport.com que a Aprilia manteve conversas exploratórias com a equipe sobre uma possível parceria para 2027, mas nunca considerou seriamente deixar a Ducati.

“Conversamos um pouco com a Aprilia porque ela queria falar conosco e nós somos cavalheiros”, disse Salucci em entrevista exclusiva em Buriram. “Conheço Massimo Rivola há muitos anos. Quando Valentino Rossi tentou a F1 com a Ferrari, Rivola gerenciou a situação em 2004, há 22 anos. Massimo é um homem e um chefe muito bom. Conversamos algumas vezes, duas ou três vezes [porque] por que não? Mas nunca pensei em mudar da Ducati". 

Uccio Salucci, Team Director VR46 Racing Team

Uccio Salucci, diretor da equipe VR46 Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A Ducati chegou a ter oito motos no grid em 2024, mas a mudança da Pramac para a Yamaha no ano passado deixou a fabricante italiana com duas equipes satélites, além, é claro, do time de fábrica.  

Salucci indicou que a VR46 está agora na fase final das negociações contratuais com a Ducati, com um acordo que deverá ser finalizado no próximo mês. O Motorsport.com entende que o contrato terá duração de três anos, cobrindo as temporadas de 2027, 2028 e 2029.

“Estamos muito perto de assinar. Ainda faltam alguns pequenos detalhes. Acho que no próximo mês [poderá haver um anúncio]. Estamos muito perto de assinar novamente com a Ducati", disse Salucci. Questionado se está satisfeito em ter a fabricante italiana como parceira, o chefe de equipe não hesitou em afirmar "com certeza! É a melhor moto do mundo". 

Enquanto a grande reformulação técnica para 2027 domina as manchetes, equipes e fabricantes estão trabalhando simultaneamente em um novo acordo comercial com a MotoGP Sports Entertainment (anteriormente Dorna), que também entrará em vigor no próximo ano.

Até que esse acordo seja finalizado, é improvável que as equipes anunciem formalmente suas escalações de pilotos ou parcerias com fabricantes para 2027.

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

 

