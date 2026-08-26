MotoGP: VR46 confirma contratação de Aldeguer por duas temporadas

A equipe VR46 confirmou nesta quarta-feira que Fermín Aldeguer assinou um contrato de dois anos para correr pela satélite da Ducati na MotoGP, a partir de 2027, revelando a primeira identidade da dupla de pilotos para a próxima temporada.

Aldeguer é um piloto contratado de forma direta pela Ducati desde sua entrada na MotoGP, no ano passado, e manterá esse status. Ele defenderá a equipe de Valentino Rossi com apoio total e equipamento oficial da marca italiana.

Isso aponta para Aldeguer ser um dos pilotos que receberá a moto atualizada da fabricante italiana a partir de 2028. Com a chegada do novo regulamento em 2027, esse status será minimizado no primeiro ano das motos 850cc, porém, Aldeguer, além de Marc Márquez e Pedro Acosta, devem ter preferência no recebimento de atualizações.

Aldeguer havia assinado com a Ducati ainda em 2024 um acordo de quatro anos no esquema 2+2. A marca italiana utilizou a opção da renovação e, tendo direito de decidir o futuro do espanhol, optou por tirá-lo da Gresini, tendo como destino a sua outra satélite, VR46.

O espanhol estreou na MotoGP em 2025, sendo o Novato do Ano na temporada passada, onde conquistou uma vitória impressionante no GP da Indonésia e mais dois pódios, um na França e outro na Áustria, terminando em oitavo no Mundial.

Fermín teve um início de 2026 mais difícil. Um acidente nas férias terminou com uma fratura no fêmur, que o tirou da etapa da Tailândia e comprometeu sua mobilidade durante as primeiras provas do ano.

Outra lesão, agora na Holanda, deixou Aldeguer de fora das etapas seguintes, até Silverstone. Ele deve retornar neste fim de semana, em Aragón, mas depende de uma aprovação da equipe médica da MotoGP para ir à pista a partir da sexta-feira.

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